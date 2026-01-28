Jean-Luc Reichmann accueille Vanessa Demouy qui a vécu le pire

Bonne nouvelle pour les téléspectateurs : Vanessa Demouy fera ses débuts dans Léo Matteï : brigade des mineurs le 19 février, selon Télé-Loisirs. L’actrice, actuellement à l’affiche d’Ici tout commence, y incarnera Sarah, une mère confrontée à la disparition de sa fille, un rôle annoncé lors de la promotion de l’épisode inédit.

Au cours d’une longue interview accordée à Télé-Loisirs, Vanessa Demouy est revenue sur les premiers pas de sa carrière, marqués par des difficultés personnelles et professionnelles. Révélée notamment par son rôle dans Central Nuit et par sa présence régulière dans des feuilletons de TF1, elle a évoqué la manière dont les années 1990 ont façonné son parcours et influencé sa relation aux médias et au métier d’actrice.

Son récit nourrit la mise en perspective d’une trajectoire débutée en 1992 : première expérience de tournage qu’elle situe comme fondatrice et, en même temps, déstabilisante. Elle a confié à Télé-Loisirs que la jeunesse et l’absence de moyens de protection personnelle l’avaient rendue vulnérable face aux attaques médiatiques de l’époque.

Vanessa Demouy sans filtre sur ses débuts difficiles

« Si j’avais la recette pour durer, je serais richissime aujourd’hui » a déclaré l’actrice en ouvrant son témoignage. Elle a mis en avant la persévérance nécessaire pour construire une carrière dans le temps : « il faut de l’envie, être tenace et tenir bon », a-t-elle précisé, rappelant que son premier tournage remonte à 1992, une année qui, selon elle, « donne le vertige » lorsqu’elle regarde le chemin parcouru depuis.

Vanessa Demouy a décrit son entrée dans le métier comme « très douloureuse ». Elle a souligné que la période connaissait une presse plus invasive, capable de se permettre des attaques qu’elle estime aujourd’hui moins probables : « Parfois, la presse s’autorisait des choses qu’elle ne pourrait plus faire aujourd’hui. La jeune comédienne que j’étais en a pris plein la tronche », a-t-elle expliqué, ajoutant qu’à 19 ans elle n’était « surtout pas armée pour faire face ».

Interrogée sur l’évolution de sa relation à son image et à sa carrière, l’actrice a fait état d’un changement notable : « Aujourd’hui, tout se fait dans la douceur, dans l’acceptation ». Elle a indiqué que les propositions de rôles lui semblaient actuellement plus riches et que son rapport à la presse et au métier s’était apaisé, revenant ainsi sur une transition professionnelle et personnelle amorcée depuis ses débuts.