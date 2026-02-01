Jean-Jacques Ndala remplacé pour le derby kinois de football

Jean-Jacques Ndala, arbitre international congolais récemment blanchi par la CAF après avoir dirigé la finale de la CAN 2025, était attendu pour officier le derby kinois Les Aigles du Congo–AS Vita Club mais a été remplacé au dernier moment « pour des raisons personnelles », selon le média congolais opinion-info.

La désignation initiale de Ndala pour ce match de la 21ᵉ journée du championnat congolais était connue avant la rencontre, mais la décision de le remplacer est intervenue peu avant le coup d’envoi et a été remarquée dans le milieu du football congolais. Son nom était encore très présent dans l’actualité après son rôle lors de la finale continentale et le communiqué de la Confédération africaine de football le disculpant.

La rencontre s’est tenue le samedi 31 janvier 2026 au stade Tata Raphaël. Le derby s’est achevé sur un score nul et vierge (0-0) et a finalement été arbitré par Salomon Kabila.

Remplacement de l’arbitre et incidents post-match

Selon le compte rendu de la rencontre, la substitution de l’arbitre prévu a été annoncée à la dernière minute, sans autre précision publique que l’indication fournie par opinion-info faisant état de « raisons personnelles ». Cette modification de l’équipe arbitrale n’a pas été accompagnée d’une explication officielle détaillée diffusée au moment du coup d’envoi.

Salomon Kabila a pris en charge l’arbitrage de la rencontre et a dirigé l’ensemble des actions de jeu jusqu’au coup de sifflet final. Le déroulement du match, marqué par l’absence de buts, n’a pas empêché la survenue d’incidents après la fin de la partie.

Des actes de vandalisme ont été signalés à l’issue du match, attribués par des observateurs aux supporters de l’AS Vita Club, identifiés sous le nom de Bana Mbongo. Ces débordements ont été relevés par les organisateurs et les témoins présents au stade Tata Raphaël.