Jean Dujardin appelle à un nouveau OSS 117

Jean Dujardin a laissé entendre, avec humour et prudence, qu’un retour possible de son personnage d’OSS 117 reste à l’ordre du jour, lors d’une interview sur Canal+ le 13 mars 2026 alors qu’il assurait la promotion de son nouveau film Les Rayons et les Ombres. L’acteur, âgé de 53 ans et originaire de Rueil-Malmaison, a rappelé la longévité et la diversité de sa carrière tout en se montrant partagé sur l’idée de relancer la saga qui fête cette année son vingtième anniversaire.

Figure majeure du cinéma français, Jean Dujardin affiche une filmographie riche et éclectique : The Artist, Un homme à la hauteur, Brice de Nice, L’homme qui rétrécit, Sur les chemins noirs, La French ou Novembre figurent parmi ses rôles marquants. Présent sur les plateaux depuis le début des années 2000, il multiplie les apparitions au cinéma et demeure un visage familier du grand public.

Le 18 mars, Jean Dujardin sera à l’affiche de Les Rayons et les Ombres, un long-métrage réalisé par Xavier Giannoli. Il y partage l’affiche avec Nastya Golubeva Carax, August Diehl et Anna Próchniak. Le film s’inscrit dans la trajectoire récente de l’acteur, qui poursuit des choix de projets variés après plusieurs décennies de carrière.

Jean Dujardin prêt pour un quatrième OSS 117 ?

Invité d’Antoine de Caunes, Jean Dujardin a été amené à évoquer la saga OSS 117, qui occupe une place importante dans son parcours professionnel. L’animateur a souligné que 2026 marque le vingtième anniversaire du premier volet, OSS 117 : Le Caire, nid d’espions, et a interrogé l’acteur sur d’éventuelles commémorations ou sur un retour du personnage.

À cette occasion, Jean Dujardin a déclaré : « Il y a toujours un désir de retrouver cet idiot ». Il a poursuivi en livrant une image du héros qui le fait sourire, en disant : « Je vois un OSS en semi-retraite et ça me fait un peu marrer ». L’acteur a aussi qualifié le projet de sujet de discussions : « Ça fait partie des conversations, des fantasmes ».

Sur la question d’un quatrième épisode, Jean Dujardin a exprimé son ambivalence en des termes précis : « Peut-être qu’il ne faut pas y retourner, peut-être qu’il faudrait y retourner dans 10 ans. Je ne sais pas du tout. » Ces propos ont été tenus dans le cadre de la promotion de son nouveau film et documentent la position actuelle de l’acteur vis-à-vis de la relance éventuelle de la franchise.