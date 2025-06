«Je vous exhorte à convoquer des assises nationales», Nadine Okoumassoun écrit à Patrice Talon

- Publicité-

Nadine Okoumassoun, activiste politique et membre du parti Les Démocrates, a adressé une lettre au président Patrice Talon lemardi 24 juin 2025 pour lui demander d’initier des assises nationales, dans le but de ramener la paix et de garantir des élections inclusives en 2026.

Dans une lettre ouverte rendue publique Nadine Okoumassoun, activiste politique reconnue pour son opposition ferme au régime en place, s’adresse au chef de l’État béninois, Patrice Talon.

La substance de cette lettre dont BENIN WEB TV a reçue copie est la nécessité impérieuse d’un dialogue national pour éviter, selon elle, une aggravation de la crise politique et sociale que traverse le pays.

Depuis plus de neuf ans, Nadine Okoumassoun critique la gouvernance du président Talon, qu’elle accuse d’avoir instauré « une politique d’exclusion » et un « climat de peur ». Elle dénonce notamment l’existence de détenus politiques et d’exilés, conséquences, selon elle, des réformes électorales mises en place depuis 2019.

Dans sa lettre, Nadine Okoumassoun revient sur son propre emprisonnement en 2021. Elle a révélé avoir côtoyé des femmes arrêtées de manière arbitraire, étrangères à toute logique politique. A l’en croire, cette expérience renforce aujourd’hui son engagement pour « une gouvernance adaptée aux réalités » et « une politique nationale porteuse d’espoir ».

Appel à l’organisation des assises nationales

L’activiste attire également l’attention sur la loi électorale actuelle, qu’elle juge « porteuse de germes de violence » et « contraire à la souveraineté du peuple béninois ».

L’activiste a profité de cette lettre pour exhorter le président Patrice Talon à écouter la voix des citoyens et à organiser des assises nationales, véritable cadre de dialogue pour apaiser les tensions et construire un avenir politique plus inclusif.

Je vous exhorte à convoquer des assises nationales. Le moment est venu pour les Béninois de se retrouver, de dialoguer, et de repenser ensemble une gouvernance adaptée à nos réalités, portée par une volonté commune et centrée sur l’humain.

Toutefois, Nadine Okoumassoun salue les récentes déclarations du président Talon sur son souhait de fédérer les forces politiques pour résoudre les problèmes des Béninois. « Notre pays a besoin d’un sursaut collectif. Il est temps de rebâtir une politique nationale qui redonne de l’espoir à tous les secteurs de la vie nationale », a-t-elle souhaité.

L’activiste dit espérer que son appel sera entendu, soulignant qu’il est encore possible de « laisser le pays en paix » à la fin de son mandat.