Jay Jay Okocha: « la CAN, le trophée qui manque à Salah »

Malgré un palmarès exceptionnel en club, l’attaquant égyptien Mohamed Salah reste en quête d’un sacre continental, jugé essentiel par deux légendes nigérianes à la veille de la demi-finale Égypte–Sénégal.

Deux monuments du football nigérian ont livré leur analyse. Austin « Jay-Jay » Okocha et John Obi Mikel se sont exprimés sur l’importance capitale que représente la Coupe d’Afrique des Nations pour Mohamed Salah, encore en quête d’un sacre continental avec l’Égypte.

Malgré un palmarès XXL, enrichi notamment de titres de Premier League et de Ligue des champions avec Liverpool, l’ailier des Reds n’a jamais remporté la CAN. Un manque que les deux anciens Super Eagles estiment déterminant dans la perception de sa carrière sur le continent africain.

À la veille de la demi-finale de la CAN opposant l’Égypte au Sénégal, mercredi au Maroc, les deux légendes ont partagé leur point de vue lors d’un débat diffusé sur Channel 4 Sport. « Salah voudra absolument gagner la CAN, car c’est le seul grand trophée qui lui manque », a affirmé John Obi Mikel.

Austin Okocha a, lui, élargi la réflexion : « En Afrique, vous pouvez tout gagner avec votre club. Mais si vous ne remportez rien avec votre sélection, vous n’êtes pas considéré comme une véritable légende. » Une pression supplémentaire sur les épaules de Mohamed Salah, plus que jamais attendu au tournant.



