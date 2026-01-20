Japon : touristes chinois en baisse de 45% en décembre sur fond de frictions

Le ministère japonais des Transports a annoncé mardi une chute significative du nombre de touristes originaires de Chine continentale au Japon en décembre, enregistrant une baisse de 45 % par rapport à décembre 2024. Cette diminution, rapportée dans les statistiques officielles, intervient alors que les relations diplomatiques entre Tokyo et Pékin se sont fortement dégradées ces derniers mois.

Net recul des visiteurs chinois au Japon en décembre

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Selon le communiqué ministériel, la baisse concerne les arrivées déclarées pour le mois de décembre, période habituellement propice aux voyages touristiques. Les autorités chinoises, en riposte à des propos tenus par des responsables japonais, ont conseillé à leurs ressortissants d’éviter tout déplacement au Japon, mesure qui a contribué à réduire sensiblement les flux de voyageurs.

Un contexte diplomatique tendu depuis novembre

Les frictions entre les deux puissances asiatiques se sont accentuées après une déclaration de la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, en novembre. La dirigeante nationaliste a laissé entendre que le Japon pourrait intervenir militairement si la Chine lançait une attaque contre Taïwan. Cette prise de position a suscité une vive réaction de Pékin, qui a dénoncé des propos jugés bellicistes et a décidé d’émettre des avertissements à l’attention de ses citoyens.

Le gouvernement chinois a ainsi publiquement invité les ressortissants à éviter les voyages non indispensables au Japon, décision qui intervient sur fond d’une dégradation plus large des relations bilatérales incluant des tensions commerciales et diplomatiques. Ces recommandations officielles, combinées à une atmosphère politique tendue, ont pesé sur la fréquentation touristique entre les deux pays.

Avant la pandémie de COVID-19, la Chine figurait parmi les principales sources de visiteurs étrangers au Japon. Le retour massif des touristes internationaux après la levée des restrictions sanitaires avait contribué à la reprise du secteur du tourisme japonais. La baisse de décembre constitue un revers pour ce redémarrage et est suivie de près par les acteurs du secteur hôtelier et du transport.

Retombées régionales et regard depuis l’Afrique

Les conséquences de cette situation dépassent les frontières de l’Asie. Plusieurs pays africains, pour qui la Chine et le Japon sont des partenaires économiques et technologiques importants, observent l’évolution des relations nippo-chinoises. Les liens commerciaux, les projets d’infrastructures et les flux aérien et touristiques reliant l’Asie à l’Afrique peuvent être indirectement affectés par une détérioration prolongée des relations entre Tokyo et Pékin.

Les compagnies aériennes et les agences de voyage qui opèrent des liaisons entre la Chine, le Japon et des hubs africains filtrent désormais l’information afin d’adapter leurs offres et leurs calendriers. Les autorités du tourisme, tant au Japon qu’en Afrique et en Chine, surveillent l’évolution des recommandations consulaires et les éventuels ajustements de politique qui pourraient influencer la mobilité internationale.

Le ministère japonais des Transports n’a pas fourni d’estimations sur la durée anticipée de ce repli, et les chiffres pour les mois suivants seront scrutés pour mesurer l’ampleur de l’impact sur la saison touristique et sur les secteurs économiques dépendants des visiteurs étrangers.