Jack Diarra touché dès la 8e minute lors de Simba–ES Tunis en LDC CAF

À la 8e minute de la rencontre de la Ligue des champions de la CAF, phase aller de la 4e journée opposant Simba SC à l’Espérance Sportive de Tunis (0-0), le joueur de l’ES Tunis Jack Diarra a été victime d’un choc qui l’a contraint à quitter la pelouse sur civière. L’action s’est déroulée dans le cadre d’une contre-attaque engagée, au cours de laquelle Diarra, après avoir résisté à la charge d’un adversaire, a tenté un centre avant de s’effondrer en se tordant de douleur.

Le joueur a quitté le terrain sur une civière tandis que le match se poursuivait normalement. L’incident est intervenu très tôt dans la partie, au moment où les équipes cherchaient encore à se jauger et où le score était resté vierge. Aucun changement de score n’avait été enregistré au moment de l’arrêt de jeu provoqué par la sortie de Diarra.

Selon le compte rendu de l’événement, Jack Diarra a semblé accuser la douleur immédiatement après la tentative de centre, s’effondrant dans la continuité de l’action. Il a été évacué hors du terrain sur une civière, sans qu’il soit précisé s’il avait pu se relever avant l’arrivée des secours ni l’endroit exact du contact ayant provoqué la chute.

Détails de l’intervention et suite attendue

L’intervention sur le terrain a conduit à l’évacuation du joueur sur civière ; le jeu a repris peu après. Le rapport indique que la séquence naissante de la contre-attaque impliquait Diarra comme porteur du ballon avant la charge d’un attaquant adverse qui a précédé l’effondrement.

Le compte rendu ne fournit pas d’informations complémentaires sur la nature précise de la blessure, ni sur l’identité de l’attaquant impliqué dans le contact. Il n’est pas non plus indiqué si un remplacement immédiat a été confirmé ni quelles décisions techniques ont été prises par le staff de l’ES Tunis dans les minutes qui ont suivi l’évacuation.

Au moment de la diffusion du signalement, les seules précisions disponibles demeuraient l’heure de l’incident (8e minute), la description sommaire de l’action (contre-attaque, résistance à une charge, tentative de centre) et le fait que Jack Diarra avait quitté la pelouse sur une civière tandis que la rencontre continuait sur le score de 0-0.

On attend désormais de connaître l’évolution de son état et de savoir s’il devra être remplacé. Ange M’poli M’TOAMA