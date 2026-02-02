Jacen Russel-Rowe rejoint Toulouse en Ligue 1

Le club toulousain a officialisé ce lundi la signature de l’attaquant canadien Jacen Russell‑Rowe, âgé de 23 ans, en provenance du Columbus Crew de la Major League Soccer. Le jeune buteur débarque en Ligue 1 et devient le premier joueur canadien à évoluer sous les couleurs du club de la ville rose.

Formé pour évoluer en attaque, Russell‑Rowe quitte ainsi les États‑Unis après trois saisons passées au sein du Columbus Crew. Durant son passage en MLS, il a disputé 102 rencontres et trouvé le chemin des filets à vingt reprises, chiffres qui témoignent de sa régularité et de son expérience à haut niveau malgré son jeune âge.

Toulouse a salué l’arrivée de son nouveau n°13 en mettant en avant sa polyvalence offensive : un pied droit précis, une sérénité devant le but, des qualités pour jouer dos au jeu, des capacités de projection vers l’avant et une aisance dans les enchaînements. Le club estime que ces caractéristiques pourront être déterminantes pour la fin de saison en cours mais aussi pour les saisons à venir.

Réactions du joueur

Interrogé à propos de son transfert, Russell‑Rowe a exprimé une grande fierté et une émotion forte : réaliser le rêve de rejoindre l’Europe, qu’il caressait depuis l’enfance, représente pour lui une étape majeure. Il a insisté sur son désir de continuer à progresser individuellement, de se mettre au service de l’équipe et de contribuer activement aux ambitions du club dès son arrivée.