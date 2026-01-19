Israël: deux bébés morts après un incident ayant entraîné l’évacuation d’une crèche

Les services médicaux israéliens ont confirmé le décès de deux nourrissons à la suite de l’évacuation, lundi 19 janvier, d’une crèche située à Jérusalem. Selon un communiqué du centre médical Hadassah, un petit garçon d’environ six mois a été déclaré mort malgré les tentatives de réanimation menées par le personnel hospitalier.

Une fillette, également évacuée de la même structure avec une cinquantaine d’autres enfants, est décédée dans un autre hôpital. Au total, 55 enfants ont été pris en charge par les secours et conduits vers des établissements de santé pour examens et soins. Les autorités locales et les équipes d’urgence sont intervenues sur place lors de l’alerte.

Hypothèse liée au système de chauffage et ouverture d’une enquête

Les médias locaux ont indiqué que l’incident pourrait être lié au système de chauffage de la crèche. Les secours et la police ont évoqué la possibilité d’un problème lié à ce dispositif, sans pour autant confirmer formellement la cause définitive des signes cliniques observés chez les enfants.

La police a précisé à l’AFP qu’une enquête a été ouverte « pour déterminer les circonstances de l’incident ». Les autorités vont examiner l’installation de la crèche, les éléments techniques du système de chauffage, ainsi que les conditions d’encadrement et de fonctionnement de l’établissement afin d’établir les responsabilités et la chronologie des faits.

Des informations relayées par la presse indiquent en outre que la crèche pourrait avoir fonctionné sans licence. Cette donnée figure parmi les pistes étudiées par les enquêteurs, qui devront confirmer le statut administratif et réglementaire de l’établissement ainsi que le respect des normes de sécurité applicables.

Les équipes médicales ont poursuivi les examens et la surveillance des autres enfants évacués. Les parents des enfants ont été pris en charge et informés par les services compétents tandis que les autorités sanitaires locales coordonnent les analyses nécessaires pour identifier d’éventuels agents toxiques ou facteurs environnementaux impliqués.

Au-delà du drame immédiat, cet événement soulève des questions sur la surveillance des structures d’accueil de la petite enfance et sur la prévention des risques liés aux installations techniques, notamment le chauffage, qui peuvent être à l’origine d’intoxications accidentelles. Dans de nombreux pays, y compris en Afrique, la sécurité des crèches et le contrôle des équipements font l’objet d’une attention accrue, rappelle-t-on auprès de professionnels de la protection de l’enfance.

Les autorités israéliennes ont indiqué que les conclusions de l’enquête seront rendues publiques une fois les examens terminés. En attendant, la priorité reste la prise en charge des familles et la clarification des causes de ce drame qui a profondément affecté la communauté locale.