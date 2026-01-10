Accueil En Brève Irlande : milliers d’agriculteurs manifestent à Athlone contre l’accord UE-Mercosur

Irlande : milliers d’agriculteurs manifestent à Athlone contre l’accord UE-Mercosur

Selon un journaliste de l’AFP, plusieurs milliers d’agriculteurs se sont rassemblés samedi 10 janvier à Athlone, dans le centre de l’Irlande, pour protester contre l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur. «Non UE-Mercosur» et «Soutien à l’agriculture irlandaise» figuraient sur des pancartes accrochées à certains des nombreux tracteurs qui ont convergé vers cette localité située à mi-chemin entre Dublin et Galway, au lendemain du feu vert européen. À l’instar de leurs homologues français, hongrois, polonais et autrichiens, les autorités irlandaises se sont opposées à la conclusion de l’accord, qui suscite une vive contestation dans le secteur agricole en raison de la crainte d’une arrivée sur le marché de produits moins chers ne respectant pas forcément les normes de l’Union.