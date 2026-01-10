La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Irlande : milliers d’agriculteurs manifestent à Athlone contre l’accord UE-Mercosur

Selon un journaliste de l’AFP, plusieurs milliers d’agriculteurs se sont rassemblés samedi 10 janvier à Athlone, dans le centre de l’Irlande, pour protester contre l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur. «Non UE-Mercosur» et «Soutien à l’agriculture irlandaise» figuraient sur des pancartes accrochées à certains des nombreux tracteurs qui ont convergé vers cette localité située à mi-chemin entre Dublin et Galway, au lendemain du feu vert européen. À l’instar de leurs homologues français, hongrois, polonais et autrichiens, les autorités irlandaises se sont opposées à la conclusion de l’accord, qui suscite une vive contestation dans le secteur agricole en raison de la crainte d’une arrivée sur le marché de produits moins chers ne respectant pas forcément les normes de l’Union.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
0 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
17:33 Politique Nouvelle défection à l’UPR : l’ancien député Tadjou Akadiri claque la porte
14:55 Politique Patrice Talon : « Il n’est pas bon que les mêmes personnes exercent trop longtemps le pouvoir »
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant