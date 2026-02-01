Inter Milan bat Cremonese en Série A (J23)

Pour la 23e journée du championnat italien de Serie A, l’Inter Milan s’est imposée 2-0 sur la pelouse de la Cremonese à l’Estadio Giovanni Zini, consolidant ainsi sa place de leader du classement avec 55 points, tandis que Cremonese reste 15e avec 23 points.

Le match, disputé dans des conditions tendues, a basculé dès la première période. À la 16e minute, Lautaro Martínez a inscrit l’ouverture du score en reprenant de la tête un corner tiré par Federico Dimarco. Cette réalisation a permis aux Nerazzurri de prendre l’ascendant et de dicter le rythme de la rencontre avant la pause.

Peu après, les visiteurs ont creusé l’écart : bien servi par Lautaro Martínez, Piotr Zieliński a frappé puissamment pour tromper le gardien adverse et porter le score à 0-2. Cet avantage de deux buts à la mi-temps a offert à l’Inter une marge de sécurité avant la seconde période.

Déroulement et faits marquants

Au retour des vestiaires, l’Inter Milan a affiché une volonté de préserver son avantage, multipliant les tentatives pour contourner la défense de Cremonese et conserver le contrôle du score. Les Nerazzurri ont privilégié des phases de possession et des actions construites pour ne pas se mettre en danger, selon le déroulé observé durant la seconde période.

Malgré cet objectif de gestion du résultat, Cremonese a progressivement repris des intentions offensives et, à environ un quart d’heure de la fin de la rencontre, a repris le contrôle du jeu. Les locaux ont accru la pression dans le camp adverse et tenté de réduire l’écart, en particulier lors d’une période de forcing menée par Jamie Vardy et ses coéquipiers.

Cremonese a cependant buté sur la résistance défensive et l’organisation de l’Inter, incapable de transformer ses initiatives en buts. Les Nerazzurri ont su maintenir leur avantage jusqu’au coup de sifflet final, préservant ainsi un succès acquis majoritairement au cours de la première mi-temps.

Le résultat de cette 23e journée confirme la dynamique de l’Inter dans le championnat, qui occupe la première place avec 55 points. Cremonese, de son côté, reste à la 15e position du classement général avec 23 points après cette défaite à domicile.