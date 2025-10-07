Inter Miami: après Sergio Busquets, Jordi Alba annonce sa retraite sportive
Dans un post sur les réseaux sociaux ce mardi, le défenseur latéral de l’Inter Miami, Jordi Alba, a annoncé qu’il va prendre sa retraite sportive à la fin de la saison de MLS, soit dans quelques semaines.
1 min de lecture
Clap de fin pour Jordi Alba. Le défenseur espagnol va raccrocher les crampons dans les toutes prochaines semaines. A 36 ans, le joueur de l’Inter Miami a annoncé ce mardi qu’il va prendre sa retraite à la fin de la saison de MLS.
Exilé aux Etats-Unis après un parcours impressionnant au Barça, l’ancien blaugrana est sous contrat avec le club floridien jusqu’en 2027. Le natif d’Hospitalet de Llobregat va donc suivre les pas de Sergio Busquets, qui avait annoncé la même décision il y a quelques semaines.
