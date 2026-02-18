Europe

Incident Benfica – Real: l’UEFA ouvre la voie à une procédure disciplinaire

L’UEFA a réagi officiellement après les tensions survenues lors du barrage aller de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid, mardi soir à Lisbonne.

Trophée de la Ligue des champions
Trophée de la Ligue des champions @AFP
Au lendemain de la rencontre agitée entre le Real Madrid et Benfica, l’UEFA est sortie du silence. Dans un communiqué, l’organe de gouvernance du football européen indique que les rapports officiels liés aux matchs disputés mardi soir sont actuellement analysés.

Si des manquements aux règlements sont confirmés, une procédure disciplinaire sera engagée, conformément aux textes en vigueur. L’UEFA précise également que toute éventuelle sanction serait rendue publique via son portail disciplinaire officiel.

En revanche, aucune communication complémentaire ne sera faite à ce stade. L’instance se montre prudente et laisse entendre que l’affaire impliquant Gianluca Prestianni et Vinicius Jr demeure à l’étude. Une position mesurée, en attendant que les éléments examinés permettent d’établir d’éventuelles responsabilités et de statuer sur d’éventuelles sanctions.

