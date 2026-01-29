Incendie de Crans-Montana : Jacques Moretti n’était plus le gérant du bar Le Constellation

Un incendie survenu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier au bar « Le Constellation » de la station de ski de Crans‑Montana a fait 40 morts, dont 20 mineurs, et plus d’une centaine de blessés. Les premiers éléments d’enquête attribuent le départ du feu à des bouteilles de champagne équipées de « fontaines » pyrotechniques, des dispositifs étincelants utilisés lors de la soirée, qui ont enflammé l’établissement situé en plein centre de la station.

Deux responsables présentés initialement comme les gérants du bar, Jacques et Jessica Moretti, sont placés au centre des investigations. Les deux sont mis en examen et poursuivis pour des chefs allant de l’homicide aux lésions corporelles en passant par l’incendie par négligence. Jacques Moretti a été incarcéré la semaine dernière dans le cadre de la procédure pénale ; il est soumis à une mesure de détention provisoire assortie d’une possibilité de libération conditionnelle moyennant le versement d’une caution de 200 000 francs suisses (environ 215 000 euros) s’il souhaite sortir avant trois mois.

Au cours de sa garde à vue et lors des auditions, Jacques Moretti a indiqué qu’une porte de service était verrouillée de l’intérieur au moment du sinistre. Le couple, qui avait repris l’exploitation du « Constellation » en 2015, voit désormais son rôle et son statut administratif scrutés par les enquêteurs et par les victimes, alors que la question de la responsabilité pénale et civile est au cœur des procédures en cours.

Incendie de Crans‑Montana : Jacques Moretti n’était plus le gérant du « Constellation » depuis près de deux ans

Les registres du commerce du canton du Valais consultés par plusieurs médias permettent d’établir que le statut de l’entreprise exploitant le bar a été modifié le 7 février 2024. À compter de cette date, Jacques Moretti n’apparaît plus inscrit comme « gérant » mais comme « associé », tandis que Jessica Moretti demeure formellement enregistrée comme la gérante de l’établissement.

Cette précision administrative, confirmée par des consultations de documents publics reprises par BFMTV et Le Figaro, soulève des questions sur les incidences juridiques du rôle formel des époux dans le cadre des procédures engagées. Selon les informations relayées par la presse, la qualification des responsabilités pénales ne devrait pas être remise en cause par ce changement de statut inscrit au registre du commerce ; en revanche, cette modification pourrait avoir des répercussions sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne l’établissement des responsabilités financières et le dédommagement des victimes.

Les investigations techniques visant à préciser le déroulé du sinistre, l’identification précise des matériaux en cause et la chronologie des événements restent mentionnées par les autorités judiciaires et les experts, parallèlement à l’instruction ouverte pour déterminer l’étendue des responsabilités pénales et civiles impliquées dans cette tragédie.