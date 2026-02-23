« Il a refusé de me saluer », Joan Laporta évoque des relations tendues avec Messi

L’ancien président du Barça, Joan Laporta, a révèlé qu’un échange glacial lors de la cérémonie du Ballon d’Or a confirmé que sa relation avec Lionel Messi ne serait plus jamais la même depuis son départ en 2021.

L’ancien président du FC Barcelone, Joan Laporta, a reconnu que sa relation avec Lionel Messi ne serait plus jamais la même, évoquant un épisode marquant lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Dans un entretien accordé à Catalunya Ràdio, le dirigeant catalan est revenu sur ses retrouvailles avec la star argentine après son départ du Barça à l’été 2021. Parti libre en raison des graves difficultés financières du club, Messi avait rejoint le Paris Saint-Germain avant de s’engager avec l’Inter Miami CF.

Laporta a expliqué avoir recroisé son ancien capitaine deux ans plus tard, en 2023, lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Un moment visiblement froid. « Ma relation avec Messi n’est plus la même. Lors de la cérémonie du Ballon d’Or, je suis allé le saluer, mais il a préféré ne pas me serrer la main. Depuis, il y a eu un certain rapprochement, et j’espère que cela va continuer. La relation est tendue, mais c’est une légende du Barça », a-t-il confié.

Le président barcelonais admet ainsi que les cicatrices du départ de 2021 ne sont pas totalement refermées. À l’époque, Messi était sur le point de prolonger, mais l’accord avait été annulé, le club ne pouvant plus assumer son contrat dans le cadre des règles financières de la Liga.

Deux ans plus tard, l’hypothèse d’un retour en Catalogne avait été évoquée, sans aboutir. La Pulga avait finalement opté pour Miami, refermant un peu plus un chapitre déjà chargé d’émotion entre le joueur et son club de toujours. Malgré ces tensions persistantes, Laporta n’a pas manqué de rappeler l’essentiel : Lionel Messi demeure, quoi qu’il arrive, une icône éternelle du FC Barcelone.





