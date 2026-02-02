Hansi Flick appelle à la bonne mentalité contre Albacete en Coupe du Roi

Le FC Barcelone se déplace mardi pour affronter Albacete en quart de finale de la Coupe du Roi. En conférence de presse, l’entraîneur Hansi Flick a insisté sur l’importance d’une attitude mentale solide si son équipe veut poursuivre son parcours dans la compétition.

Le technicien bavarois a fait le point sur l’état de son groupe, évoquant un collectif en pleine dynamique. Il a souligné la difficulté pour certains joueurs d’accéder à une place de titulaire, tout en rappelant la valeur des remplaçants qui apportent leur contribution lorsqu’ils entrent en jeu. Concernant la condition physique de Raphinha, Flick a exprimé son mécontentement et a rappelé que l’ailier occupe une place majeure dans ses plans. Des ajustements individuels et collectifs seront envisagés, car la période la plus cruciale de la saison débute et l’effectif devra être au complet pour répondre aux exigences.

Sur la préparation tactique, l’entraîneur a expliqué que l’équipe étudie systématiquement ses futurs adversaires, en relevant la prestation remarquable d’Albacete face au Real Madrid. La clef, selon lui, sera l’entame de match : aborder la rencontre avec la bonne mentalité tout en peaufinant certains détails. Flick s’est dit satisfait du comportement montré à Elche, même si les Catalans ont laissé passer plusieurs occasions franches. L’objectif n’est pas d’atteindre la perfection instantanée mais de progresser pas à pas, notamment après les enseignements tirés du duel contre Chelsea en Ligue des Champions. Il a enfin insisté sur la nécessité de croire en l’équipe et de remporter les duels défensifs et offensifs.

Performances individuelles et perspectives

Interrogé sur les jeunes talents, Flick a mis en avant l’enthousiasme de Lamine Yamal, qui prend manifestement du plaisir sur le terrain, et a loué les qualités d’Ansu Fati et d’Alejandro Balde. Ce dernier réalise des prestations de haut niveau tout en conservant une marge de progression, un point travaillé quotidiennement par le staff. Le coach voit en lui un candidat crédible pour les sélections nationales si sa trajectoire se confirme.