Hamza Abdelkarim, attaquant égyptien formé à Al Ahly du Caire, a été prêté au FC Barcelone avec une option d’achat, sept ans après avoir figuré comme ramasseur de balles lors des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 entre le Sénégal et l’Ouganda, match remporté 1-0 par le Sénégal. Ce transfert marque une étape notable dans le parcours du joueur, passé de l’ombre des grands à l’effectif d’un club européen de premier plan.

En 2019, Hamza Abdelkarim accompagnait Sadio Mané lors de l’entrée des joueurs sur la pelouse lors du match Sénégal–Ouganda. Ce rôle, relaté à l’époque, le plaçait à proximité des protagonistes d’une compétition continentale majeure. Le score de 1-0 en faveur du Sénégal ce jour-là est un élément connu du dossier public entourant cet épisode.

Formé au sein d’Al Ahly, l’un des clubs les plus prestigieux du continent africain, Abdelkarim a poursuivi sa formation et sa progression loin des projecteurs européens. Son passage au centre de formation et dans les équipes du club cairote est présenté comme un socle de sa montée en puissance, avant l’opportunité de rejoindre temporairement le FC Barcelone sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat.

Parcours sportif et caractéristiques

Le profil d’Hamza Abdelkarim, tel que décrit dans les éléments publics, met en avant une intelligence de jeu, un sens du but et une maturité inhabituelle pour un joueur de sa génération. Ces caractéristiques ont été soulignées dans les présentations relatives à son transfert et à son intégration au sein du nouvel environnement catalan.

Le prêt au FC Barcelone intervient après plusieurs saisons durant lesquelles Abdelkarim a évolué au sein d’Al Ahly, club reconnu sur le continent africain pour son niveau de formation et sa compétitivité. Le passage d’un club africain majeur à un grand club européen s’inscrit, dans les éléments disponibles, comme une progression significative de carrière pour l’attaquant égyptien.

Au FC Barcelone, le joueur intègre un cadre d’entraînement décrit comme exigeant, où chaque séance est considérée à la fois comme un test et comme une opportunité de progression. L’encadrement sportif du club et les exigences du quotidien d’un effectif de haut niveau font partie des conditions auxquelles Abdelkarim est confronté depuis son arrivée.

Le transfert est présenté par certains observateurs et communiqués comme la concrétisation d’un travail jugé patient et discipliné, ainsi que d’un talent développé en dehors des projecteurs européens. L’option d’achat attachée au prêt constitue un élément contractuel signalant la possibilité d’un engagement durable si les performances et l’évaluation sportive du club le justifient.