Guinée : l’Union africaine félicite Mamadi Doumbouya après sa victoire présidentielle

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a félicité lundi le président élu de la Guinée, Mamadi Doumbouya, après la validation des résultats définitifs de l’élection présidentielle par la Cour suprême.

Selon les résultats officiels publiés dimanche, M. Doumbouya a été élu avec 86,72 % des voix. Dans un communiqué, le responsable de l’UA a salué le calme et le bon déroulement du scrutin, soulignant la maturité politique du peuple guinéen et son appropriation du processus électoral. Il a également rendu hommage aux acteurs nationaux impliqués pour leur contribution à l’organisation de l’élection, menée dans le respect du cadre juridique national et des normes internationales.

Mahmoud Ali Youssouf a réaffirmé l’engagement de l’Union africaine à soutenir la Guinée dans son retour à l’ordre constitutionnel, la consolidation de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que dans le renforcement de l’unité nationale, de la paix et de la stabilité.

Prenant en compte les progrès enregistrés depuis le début de la transition politique en 2021, il a par ailleurs appelé l’UA et la communauté internationale à envisager la levée des sanctions imposées au pays, en vue de favoriser la reconstruction nationale et l’amélioration des conditions de vie des populations.