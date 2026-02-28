Guinée équatoriale : Dalian menacé d’éviction sur le chantier de réhabilitation à Malabo et Bata

À Malabo, le gouvernement équato-guinéen a sommé le groupe chinois Dalian de relancer sans délai les travaux de réhabilitation de 5 382 logements sociaux, un chantier estimé à 18 milliards de francs CFA qui, deux ans après son lancement, reste largement à l’arrêt malgré des avances financières importantes.

Le rappel à l’ordre a été prononcé le 25 février par le vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue au cours d’une réunion à la résidence présidentielle, selon les éléments fournis par l’exécutif. Lancé en mars 2024, le programme visait la remise en état des logements de Malabo et Bata après des signalements de vices cachés et d’usages inappropriés des bâtiments.

D’après le gouvernement, la société chinoise n’aurait accompli la réhabilitation que de douze appartements en deux ans. Sur le plan logistique, seules 32 unités de conteneurs de matériaux auraient été réceptionnées par l’entreprise, quantité jugée suffisante pour traiter environ 280 logements, alors que les autorités estiment qu’il faudrait environ 650 conteneurs pour couvrir l’ensemble des 5 382 unités concernées.

Constats officiels, financement et menaces de sanctions

Une commission d’inspection, réunissant des représentants de l’État, l’entreprise et des superviseurs internationaux, a chiffré les besoins de réhabilitation à 18 milliards de francs CFA. En mars 2024, le gouvernement avait débloqué une avance de cinq milliards de FCFA pour lancer les travaux. Le rapport de la commission a identifié des défauts techniques et des usages jugés abusifs, conduisant les autorités à répartir la charge financière : l’État supporterait la moitié des coûts liés à ces usages, tandis que China Dalian devait prendre à sa charge l’autre moitié en raison des manquements techniques constatés.

Selon le vice-président, pour accélérer le chantier, l’exécutif a accordé une avance supérieure à la moitié de sa contribution publique. Malgré cet apport et les engagements contractuels, les autorités déplorent l’absence de progression significative des interventions sur le terrain, avec pour conséquence un décalage important entre les sommes versées et le niveau d’exécution des travaux.

Face à ce constat, l’État a mis en demeure l’entreprise chinoise de respecter ses obligations dans des délais qualifiés de raisonnables. Les autorités ont indiqué que, si ces engagements n’étaient pas tenus, le contrat pourrait être résilié, puis attribué à une autre société, et le différend porté devant les juridictions compétentes.

Les responsables gouvernementaux ont par ailleurs averti que l’entreprise s’exposerait à une exclusion durable des marchés publics en Guinée équatoriale