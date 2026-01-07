Guinée : après sa victoire, Mamadi Doumbouya attendu pour son investiture

Élu à l’issue de la présidentielle du 28 décembre avec 86,72 % des suffrages, le président Mamadi Doumbouya prêtera serment le 17 janvier 2026 au stade Lansana-Conté, situé en périphérie de Conakry. L’annonce a été faite mardi par la présidence guinéenne. Cette cérémonie marquera le début officiel de son mandat de sept ans.

À la tête de la Guinée depuis le coup d’État de septembre 2021, au cours duquel il avait renversé le président Alpha Condé, le général Doumbouya a largement dominé le scrutin face à des candidats jugés peu représentatifs. Il dirigeait alors le Groupement des forces spéciales.

Cette investiture symbolise le retour à l’ordre constitutionnel, quatre années après la prise du pouvoir par la junte militaire. À l’époque, Mamadi Doumbouya s’était engagé à ce que ni lui ni les autres membres du régime de transition ne participent à une élection.

Candidat indépendant soutenu par le mouvement GMD (Génération pour la Modernité et le Développement), il a remporté l’élection sans mener de campagne électorale. Ses apparitions publiques demeurent exceptionnelles et ses prises de parole se font essentiellement par le biais de messages vidéo enregistrés.

Le scrutin s’est tenu dans un contexte de restrictions accrues des libertés publiques. Plusieurs figures majeures de l’opposition, actuellement en exil, ont été exclues du processus électoral. De nombreux partis politiques sont suspendus, les manifestations interdites depuis 2022, et plusieurs opposants ont été arrêtés ou contraints de quitter le pays.

Malgré ces critiques, les États-Unis, la France et la Chine ont adressé leurs félicitations au président élu à la suite de sa victoire.