Goduine Koyalipou rejoint le SCO d’Angers

Goduine Koyalipou, attaquant centrafricain de 25 ans sous contrat avec le RC Lens, rejoint le SCO d’Angers sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, a annoncé le club dans le cadre du mercato hivernal. Le joueur avait entamé la saison en prêt à Levante UD en Liga où il a disputé 11 rencontres et inscrit un but avant que les clubs concernés ne mettent fin prématurément à ce prêt d’un commun accord.

La fin anticipée de son séjour en Espagne a permis au RC Lens de rapatrier son joueur et de lui chercher rapidement une nouvelle solution de jeu. Selon les informations communiquées, la décision de mettre un terme au prêt à Levante a été prise d’un commun accord entre les dirigeants lensois et le club valencien, ouvrant ainsi la voie à un transfert temporaire vers la France.

Angers, actuellement engagé en Ligue 1, a été choisi comme nouveau point de chute pour le joueur. Le club angevin, en quête de renforts offensifs pour ses ambitions de fin de saison, a obtenu la venue de Koyalipou dans le cadre d’un prêt dont la durée court jusqu’à la clôture de l’exercice en cours.

Un prêt destiné à relancer la dynamique du joueur

Le prêt au SCO d’Angers vise à offrir à Goduine Koyalipou davantage de temps de jeu que celui dont il a bénéficié lors de sa période en Espagne. Les parties indiquent que le joueur, en manque de régularité et d’opportunités sur le terrain au cours de la première partie de saison, devra retrouver des minutes pour redevenir compétitif.

Le profil attendu de Koyalipou au sein du collectif angevin est décrit comme axé sur la puissance, la profondeur et l’efficacité offensive. Ces éléments figurent parmi les raisons avancées par le club pour faire appel à ses services afin de renforcer immédiatement l’attaque.

Pour sa part, le joueur voit dans ce prêt une occasion de se relancer dans un championnat qu’il connaît mieux. Il espère enchaîner les minutes de jeu, retrouver le chemin des filets et s’imposer comme une option crédible sur le front de l’attaque du SCO d’Angers.

Le transfert intervient dans le cadre du mercato hivernal et prend la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, sans autres précisions communiquées sur d’éventuelles options supplémentaires ou modalités financières entre les clubs impliqués.