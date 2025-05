Godomey: une vendeuse enceinte poignardée à l’abdomen après une altercation

- Publicité-

Une scène d’une rare violence s’est produite à Godomey Finafa, dans la commune d’Abomey-Calavi. Une femme enceinte, vendeuse d’akassa bien connue dans le quartier, a été grièvement blessée par un jeune homme qui l’a poignardée avec une paire de ciseaux, la prenant pour cible après un échange verbal houleux.

Selon des témoins, le jeune homme s’est présenté devant l’étalage de la vendeuse pour acheter de l’akassa. Mais une fois servi, il a hésité à payer, tournant en rond sans régler la somme due. Face à l’insistance de la vendeuse qui réclamait son argent, l’individu a commencé à l’injurier, déclenchant une altercation.

Le ton est monté rapidement entre les deux, jusqu’à ce que le jeune homme sorte brusquement une paire de ciseaux et lui porte un coup violent au ventre, la laissant grièvement blessée.

Les riverains, témoins de la scène, sont rapidement intervenus pour porter secours à la victime et tenter d’intercepter l’agresseur. La vendeuse, en état critique, a été évacuée d’urgence vers un centre hospitalier. Pour l’heure, l’état de santé de la victime reste préoccupant, et une enquête a été ouverte pour retrouver et interpeller l’agresseur, dont les motivations restent floues.