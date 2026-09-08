Ghana : un fonds consulaire annoncé après 4 972 rapatriements depuis 2025

Le Ghana prépare un fonds consulaire dédié aux urgences de ses ressortissants à l’étranger, après 4 972 rapatriements enregistrés depuis 2025. Le dispositif doit financer plus rapidement évacuations et assistance en situation de crise.

Le Ghana va mettre en place un fonds consulaire dédié aux situations d’urgence impliquant ses ressortissants à l’étranger. L’annonce intervient après le rapatriement de 4 972 Ghanéens depuis 2025, dans un contexte de multiplication des opérations d’évacuation et d’assistance.

Le ministre des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a annoncé le projet lors d’un point de presse consacré aux récentes évacuations de Ghanéens d’Afrique du Sud. Le futur Ghanaian Diaspora Consular Fund doit servir de mécanisme de financement d’urgence pour mobiliser plus rapidement des ressources en cas de crise.

Selon les chiffres présentés par le ministre, 3 807 ressortissants ont été rapatriés de Libye depuis 2025. Le Ghana a également organisé le retour de 440 personnes de Côte d’Ivoire, 246 du Nigeria, 244 du Cambodge et 201 d’Algérie, ainsi que de groupes plus réduits depuis plusieurs autres pays.

Ces opérations ont accru les besoins financiers et logistiques de l’État. Accra veut désormais disposer d’un outil permanent, plutôt que de dépendre uniquement de financements mobilisés au cas par cas lorsqu’une évacuation ou une assistance consulaire urgente devient nécessaire.

Le gouvernement n’a pas encore détaillé le mode d’alimentation du fonds, son calendrier opérationnel ni ses règles de décaissement. Les autorités indiquent toutefois qu’il doit permettre de financer des évacuations, des rapatriements et d’autres interventions destinées aux Ghanéens en difficulté à l’étranger.

Les évacuations d’Afrique du Sud en toile de fond

Le projet intervient après une vaste opération de retour depuis l’Afrique du Sud, menée entre le 27 mai et le 4 septembre, dans le contexte de la crise xénophobe qui a touché des ressortissants ghanéens. Le gouvernement ghanéen avait mobilisé des vols, des transports terrestres, de l’hébergement, de l’assistance médicale et des mesures de réintégration pour les personnes concernées.

Cette séquence a remis au premier plan la question du financement des opérations consulaires exceptionnelles. Le ministère des Affaires étrangères estime qu’un fonds dédié doit réduire les délais de mobilisation des ressources lorsqu’une crise survient hors du territoire national.

Un mécanisme encore à préciser

Le ministère n’a pas encore annoncé la date officielle de lancement du Ghanaian Diaspora Consular Fund. Son architecture financière, les éventuelles contributions publiques ou privées et les critères d’activation devront encore être précisés.

Accra affirme que le dispositif doit compléter l’action de ses missions diplomatiques et de ses partenaires, avec l’objectif de mieux protéger les ressortissants ghanéens confrontés à des conflits, des violences, des réseaux de recrutement frauduleux ou d’autres situations de détresse à l’étranger.