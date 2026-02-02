Gaetan Perrin signe à Lille en Ligue 1

Le LOSC a annoncé ce soir l’arrivée de Gaëtan Perrin. L’attaquant de 29 ans quitte le FK Krasnodar et s’engage avec Lille jusqu’en 2028, renforçant ainsi le milieu offensif des Dogues.

Recruté par Krasnodar l’été dernier, Perrin y a disputé 20 rencontres pour un bilan de deux buts et quatre passes décisives. Formé à l’Olympique Lyonnais, il dispose d’une importante expérience en France avec 74 apparitions en Ligue 1 et 152 matches en Ligue 2.

Avant son expérience russe, l’international de club a passé quatre saisons à l’AJ Auxerre où il a pris part à 155 rencontres, inscrit 28 buts et délivré 25 offrandes décisives.

Un renfort d’expérience pour Lille

Le club nordiste récupère un joueur romp u aux exigences des championnats français, capable d’apporter de la créativité et de l’expérimentation offensive. Sa formation à Lyon et son parcours à Auxerre lui confèrent une polyvalence appréciable pour le système lillois.

Dans le communiqué du LOSC, Perrin a exprimé sa satisfaction et son impatience de débuter l’aventure dans le Nord. Il a souligné son envie d’apporter ses qualités et son engagement pour aider l’équipe à remonter au classement et vivre de belles émotions avec le club.