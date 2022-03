France: la candidate à la présidentielle, Valérie Pécresse positive au covid-19

Candidate à la présidentielle française, Valérie Pécresse, a annoncé ce vendredi, être positive au covi-19. Elle assure poursuivre sa campagne « à distance ».

« Testée positive au Covid, je poursuis la campagne à distance et dans le respect des règles sanitaires. Toutes nos réunions sont maintenues grâce à la mobilisation de l’équipe », a écrit la candidate Les Républicains, Valérie Pécresse ce jeudi 24 mars. Cette mauvaise nouvelle intervient alors que la France est à 17 jours du premier tour des élections.

Plus tôt dans la journée, la présidente de la région Ile-de-France avait présenté son projet de loi constitutionnelle sur l’ordre, et notamment la mise en place de « peines minimales obligatoires » pour certaines infractions particulièrement graves et les agressions de policiers ou élus.

Conformément aux consignes sanitaires, Valérie Pécresse va devoir s’isoler 7 jours, ou 5 si ses symptômes disparaissent et qu’un nouveau test est négatif. Son équipe a d’ores et déjà annoncé l’annulation des déplacements prévus vendredi et samedi.