France: François Hollande annonce la rupture de l’alliance entre le PS et LFI

François Hollande retrouve progressivement une visibilité médiatique après une période de discrétion : entre anecdotes sur son quotidien à l’Élysée relayées par son ancien chef, critiques d’Emmanuel Macron révélées dans un ouvrage et un long portrait paru début 2026 dans Le Parisien, l’ex-président multiplie les prises de parole. Son entourage note un retour en grâce et un afflux de sollicitations — « depuis le début de l’année, le téléphone n’arrête pas de sonner », confie une proche — tandis que la perspective de la présidentielle de 2027 demeure en toile de fond.

Installé en Corrèze et redevenu député, François Hollande enchaîne interventions publiques, déplacements et échanges politiques. Il affiche une surveillance attentive des équilibres nationaux et des recompositions internes à la gauche, tout en affirmant ne pas chercher d’intérêt personnel. Les interviews et interventions récentes soulignent son souhait de peser sur le débat public sans pour autant se positionner comme un candidat immédiat.

Dans ses prises de parole, l’ancien chef de l’État met en garde contre la montée des forces d’extrême droite et juge que le Rassemblement national, sous la direction de Jordan Bardella, s’est structuré davantage qu’à l’époque de son mandat. Il cite également le contexte international, relevant notamment le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, comme un facteur renforçant la nécessité selon lui d’une expérience politique solide face à un monde plus instable.

François Hollande, stratège attentif dans un paysage en mutation

Sur la scène nationale, François Hollande se montre critique envers sa propre famille politique. Il écarte la tenue d’une primaire traditionnelle à gauche — « la primaire de la gauche repose sur du sable », affirme-t-il — jugeant que le rapport de force actuel ne s’y prête pas et qu’aucune dynamique durable ne peut naître sans un cap clair et une figure incarnant un projet.

Les tensions avec La France insoumise (LFI) se sont aggravées ces derniers jours. Hollande a déclaré que les socialistes ne pouvaient « plus avoir d’alliance » avec LFI, y compris au second tour d’éventuelles municipales, et a classé le mouvement parmi « d’extrême gauche », en pointant ses liens avec le groupe la Jeune Garde. Ces accusations reposent en partie sur des éléments médiatiques et sur des prises de position relayées dans les médias.

Interrogé sur BFMTV et RMC, l’ex-président a renforcé son constat : « la relation avec LFI est totalement rompue », estimant que le mouvement « a manqué à ses engagements » concernant le refus de la « brutalisation » du débat public. Ses déclarations interviennent alors que le dossier judiciaire entourant la mort du militant d’extrême droite Quentin Deranque à Lyon progresse : deux collaborateurs du député LFI Raphaël Arnault ont été placés en garde à vue dans cette enquête.

Les enquêteurs ont également indiqué que certains individus liés à la Jeune Garde figurent sur des fichiers pour radicalisation politique, un élément repris par Hollande pour étayer son positionnement. Ces développements judiciaires alimentent la polémique politique et s’inscrivent dans le débat sur les alliances possibles à gauche.

Les prises de position de l’ancien président ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Sous un post X de BFMTV, des internautes ont répondu en dénonçant la ligne « social‑libérale » qu’ils imputent à Hollande et en revendiquant LFI comme la « vraie gauche » de 2026. « Quand François Hollande parle de rupture, il oublie que c’est sa ligne social‑libérale qui a éloigné la gauche du peuple », écrit l’un d’eux. « La vraie gauche de ce pays aujourd’hui en 2026 c’est LFI. Vous vous êtes éloigné des vrai valeurs de la gauche socialiste de l’époque », affirme un autre internaute. Les dés sont jetés !