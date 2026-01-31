TSG Hoffenheim cherche à finaliser le transfert de l’attaquant Yannick Eduardo, a rapporté Fabrizio Romano samedi matin, précisant que le joueur est actuellement prêté par le RB Leipzig au FC Dordrecht et affiche de solides statistiques en Keuken Kampioen Divisie (12 buts et 5 passes décisives).

Selon les informations relayées par Fabrizio Romano, Udinese avait déjà formulé des offres concrètes pour Yannick Eduardo, et Hoffenheim tente désormais de devancer le club italien pour le recruter. Romano a publié ces éléments sur son compte X, signalant un intérêt renouvelé pour l’attaquant.

En prêt au FC Dordrecht, Eduardo a notamment marqué en ce début d’année et a trouvé le chemin des filets lors des rencontres contre Den Bosch (victoire 3-2) et contre le RKC Waalwijk (1-1). Ses performances en championnat néerlandais ont alimenté les convoitises de plusieurs clubs européens.

Parcours, prêts et sélections

Yannick Eduardo a intégré le centre de formation du NEC en 2020 avant de rejoindre le RB Leipzig en 2022. Durant son passage au club allemand, il n’a pas intégré l’équipe première du RB Leipzig et a été envoyé en prêt pour acquérir du temps de jeu en club.

Au cours de l’été 2024, Eduardo a été prêté à De Graafschap pour une période de six mois. Après ce prêt, il a achevé une saison en prêt au FC Emmen, selon les éléments publiés par les médias qui suivent son évolution de carrière.

Sur le plan international, le joueur a comptabilisé sept sélections avec les équipes de jeunes des Pays-Bas, en catégorie U17 et U18. Par la suite, il a rejoint les sélections de jeunes de la République tchèque, d’après les sources rapportant son parcours en sélection.

Un article publié par Africatopsports le présente sous le titre « L’Angolais qui a renié ses origines », renvoyant à des éléments biographiques et médiatiques le concernant. Les rapports de transfert citent Fabrizio Romano comme source principale pour l’intérêt de Hoffenheim et pour l’information selon laquelle Udinese avait formulé des offres.