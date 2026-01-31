Football : Wajdi Kashrida signe son retour à l’Étoile Sportive du Sahel

L’Étoile Sportive du Sahel a officialisé le retour du défenseur Wajdi Kashrida, engagé pour une saison et demie. Âgé de 30 ans, l’arrière droit international tunisien rejoint le club de Sousse où il avait déjà évolué entre 2016 et 2021, marquant son come-back dans un effectif qu’il connaît bien.

Formé au poste d’arrière droit, Kashrida s’était imposé comme l’un des cadres de l’Étoile Sportive du Sahel lors de sa première période au club. Entre 2016 et 2021, il a occupé le flanc droit de la défense étoilée avant de quitter le championnat tunisien pour tenter l’expérience européenne.

Pour la saison 2021/2022, Wajdi Kashrida a signé avec l’US Salernitana en Italie, découvrant la Serie A et le niveau élevé du football européen. Il a ensuite poursuivi sa carrière en Grèce à l’Atromitos FC de 2022 à 2024, avant de s’engager avec Al Gharafa SC au Qatar en 2024.

Un renfort au profil connu du club

Le contrat d’une saison et demie signé avec l’Étoile Sportive du Sahel permet au club de récupérer un joueur bénéficiant d’une expérience internationale et d’un parcours récent en Europe et au Moyen-Orient. Le retour de Kashrida s’inscrit, selon les informations communiquées, dans une volonté de mise sur l’expérience et la continuité au sein de l’effectif.

Sur le plan sportif, le dossier met l’accent sur le profil spécifique du joueur : latéral droit, international tunisien, habitué des joutes africaines et des compétitions internationales. Sa connaissance préalable du club et de son environnement sportif est présentée comme un élément significatif dans sa réintégration.

Au-delà des clubs cités, la carrière de Kashrida est marquée par des étapes successives qui l’ont amené du championnat tunisien à la Serie A italienne, puis au championnat grec et enfin au championnat qatari. Ces étapes constituent le parcours professionnel mentionné dans l’annonce du transfert.

Le recrutement intervient dans le contexte sportif de l’Étoile Sportive du Sahel, qui accueille un joueur familier du groupe et du championnat local. Le contrat portant sur une saison et demie précise la durée initiale de l’engagement entre les deux parties.