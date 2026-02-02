Football : Victor Osimhen atteint les 200 buts en carrière avec Galatasaray en Turquie

Victor Osimhen a franchi un cap ce dimanche en inscrivant son 200e but en carrière, lors de la victoire nette de Galatasaray 4-0 contre Kayserispor au Rams Park, une performance qui a consolidé la position du club stambouliote en tête du championnat turc.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La rencontre a rapidement basculé en faveur des locaux : dès la 7e minute, Kayserispor a concédé l’ouverture du score à travers un but contre son camp signé Aaron Opoku. Galatasaray a ensuite creusé l’écart à la 25e minute grâce à Victor Osimhen, auteur d’un penalty transformé avec sang-froid. Ce tir converti représente le 200e but de l’attaquant nigérian, total réparti entre 165 réalisations en club et 35 avec la sélection nationale du Nigeria.

Le cap des 200 buts intervient après 336 apparitions pour Osimhen, qui compte par ailleurs 51 passes décisives dans sa carrière. Très impliqué tout au long de la partie, l’ancien Ballon d’Or africain n’a pas limité son influence à la finition : en seconde période, il a délivré la passe décisive sur le troisième but, servi à Gabriel Sara, accentuant ainsi la supériorité de Galatasaray dans cette confrontation.

Déroulement du match et impact au classement

Outre l’ouverture précoce du score et le penalty transformé par Osimhen, la formation stambouliote a vu Mauro Icardi sceller le succès en transformant un penalty avant le coup de sifflet final. Le match s’est déroulé au Rams Park et s’inscrit comme une victoire large pour Galatasaray, qui s’est montrée efficace tant offensivement que dans la gestion du jeu.

Sur le plan personnel, Victor Osimhen compte désormais 14 buts en 20 apparitions toutes compétitions confondues pour cette saison, statistique mise en lumière lors de cette rencontre. Il a quitté la pelouse à la 82e minute, accueilli par les applaudissements du public présent dans l’enceinte du club.

Cette victoire permet à Galatasaray de consolider sa place de leader en Süper Lig avec 49 points, soit six longueurs d’avance sur son dauphin, Fenerbahçe.