Football RD Congo : Slimane Raho nommé entraîneur du TP Mazembe

Le TP Mazembe a confirmé, ce vendredi 30 janvier 2026, la nomination de Slimane Raho au poste d’entraîneur principal de son équipe première. Le technicien franco-algérien de 51 ans succède à Lamine Mamadou Ndiaye et s’est engagé avec le club de Kamalondo jusqu’à la fin de la saison en cours, indique le communiqué officiel publié par le club.

Ce retour de Slimane Raho à la tête technique du TP Mazembe intervient après une précédente collaboration avec le club de Lubumbashi lors de la saison 2021-2022, période au cours de laquelle il avait exercé la fonction d’entraîneur adjoint aux côtés du Français Franck Dumas. Le club précise que ce choix vise à confier la direction de l’équipe première à un technicien déjà familier de l’environnement mazembien.

Ancien joueur, Slimane Raho est présenté comme un ancien international algérien et un défenseur de formation. Au cours de sa carrière de joueur, il a porté notamment les couleurs de la JS Kabylie et de l’ES Sétif, avant d’entamer sa reconversion sur les bancs d’entraîneur.

Parcours d’encadrement et objectifs affichés

Sur le plan de l’encadrement, le parcours de Slimane Raho comporte plusieurs expériences en tant qu’adjoint. Il a travaillé aux côtés de Franck Dumas en Algérie et a contribué, selon les éléments du dossier, aux campagnes nationales de clubs algériens. Il est notamment associé aux saisons ayant conduit la JS Kabylie vers le titre de vice-champion en 2019 et au sacre du CR Belouizdad en 2020, événements auxquels il a participé en qualité d’adjoint.

Le TP Mazembe indique avoir porté son choix sur Slimane Raho pour « conduire l’équipe première et renforcer le projet de jeu et de performance du club ». Le communiqué souligne que les dirigeants ont salué des qualités humaines et techniques reconnues chez le nouvel entraîneur, ainsi que sa capacité à faire émerger les potentiels au sein d’un effectif.

La prise de fonctions de Slimane Raho se situe dans un contexte de succession : il remplace Lamine Mamadou Ndiaye à la tête de l’équipe première. Le contrat signé avec le club de Kamalondo court jusqu’à la fin de la saison sportive en cours, détail que le TP Mazembe a rendu public.

Le club a diffusé ces informations par un communiqué officiel, confirmant ainsi les termes de la nomination et les motifs avancés par la direction pour ce recrutement.