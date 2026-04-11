Football : où suivre USM Alger vs OC Safi en direct

L’USM Alger affronte l’OC Safi ce samedi à l’occasion du match aller des demi-finales de la Coupe de la Confédération de la CAF.

Le coup d’envoi est programmé à 17h00, heure locale (Algérie et Maroc). Cela correspond à 18h00 en France et à 16h00 GMT. La rencontre se tiendra au stade du 5-Juillet d’Alger.

Cette première manche promet d’être serrée : face à une formation algéroise rodée aux joutes continentales, le club marocain se présente avec des ambitions claires, et le résultat obtenu ici pèsera fortement avant le retour.

Diffusion et suivi

La rencontre sera principalement retransmise sur beIN Sports 3 pour la zone MENA. En Algérie, les chaînes publiques TV1 (ENTV) et TV6 assureront la diffusion, tandis qu’Arryadia pourrait proposer la diffusion au Maroc.

Pour les abonnés souhaitant regarder en ligne, la plateforme beIN Sports Connect offre un streaming payant. Parallèlement, les fans peuvent suivre le score en temps réel, les compositions et les statistiques via des sites spécialisés tels que Foot Mercato.