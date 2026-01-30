Football : Nejc Gradišar prêté par Al-Ahly SC à l’Újpest FC

Dans un communiqué officiel publié le vendredi 30 janvier, Al-Ahly SC annonce le prêt de l’attaquant slovène Nejc Gradišar à l’Újpest FC. Agé de 23 ans, l’avant-centre quitte temporairement l’effectif égyptien pour rejoindre le club hongrois jusqu’au 30 juin 2026, date de la fin de la saison indiquée dans le communiqué; le club précise par ailleurs que le joueur a d’ores et déjà quitté l’Égypte pour retrouver ses nouveaux coéquipiers.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La direction d’Al-Ahly souligne que ce départ s’inscrit dans une période de mouvements au sein de l’effectif, marquée par des recrutements et des accords de prêt. Le club égyptien indique avoir engagé plusieurs opérations visant à ajuster son groupe, et le prêt de Gradišar représente la dernière modification rendue publique à ce jour.

Formé et passé par plusieurs équipes avant son arrivée à Al-Ahly, Nejc Gradišar a évolué dans des clubs tels que le NK Bravo, le NK Rogaška et le Videoton FC, détaille le communiqué. Positionné comme avant-centre, le joueur rejoint l’Újpest FC pour renforcer le secteur offensif de l’équipe hongroise, selon la même source.

Modalités du prêt et profil du joueur

Le prêt de Gradišar est présenté par son club prêteur comme une opération temporaire encadrée dans le temps : la période de prêt court jusqu’au 30 juin 2026, correspondant à la fin de la saison sportive mentionnée. Aucune précision supplémentaire sur les conditions financières, les éventuelles options d’achat ou sur les modalités précises du contrat de prêt n’a été communiquée par Al-Ahly dans son annonce publique.

Al-Ahly indique que le transfert s’accompagne du départ immédiat du joueur d’Égypte pour rejoindre son nouveau club en Hongrie. Le communiqué ne fournit ni détails sur la date exacte de sa première apparition possible sous les couleurs de l’Újpest FC, ni sur son intégration sportive au sein de l’effectif hongrois.

Sur le plan sportif, le club émet des attentes générales quant au rôle que devra tenir le joueur au sein de sa nouvelle équipe : relancer sa dynamique, faire preuve de régularité, s’intégrer de manière complémentaire avec ses partenaires et démontrer de l’efficacité dans la finition. Ces éléments figurent explicitement dans le texte rendu public par la direction d’Al-Ahly.

Le communiqué de club liste également le parcours antérieur du joueur, rappelant ses passages au NK Bravo, au NK Rogaška et au Videoton FC, sans fournir de statistiques individuelles ni d’indications sur sa durée exacte dans ces clubs. Aucune information additionnelle sur la durée du séjour d’essai, les tests médicaux éventuels ou les éléments logistiques entourant le transfert n’a été publiée par Al-Ahly dans le communiqué diffusé le 30 janvier.