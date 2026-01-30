Football – Liverpool: comment l’Égyptien pourrait rester au club

Danny Murphy, ancien joueur de Liverpool, a estimé dans une interview accordée au site Bestbettingsites que l’éventuelle fin du parcours de Mohamed Salah chez les Reds est « proche », évoquant la possibilité d’un départ dès l’été prochain malgré la présence d’un contrat plus long. Murphy a également rappelé qu’un incident s’était produit entre l’attaquant égyptien et l’entraîneur Arne Slot avant la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025), un différend dont il dit qu’il a depuis été apaisé.

Interrogé sur l’avenir immédiat de Mohamed Salah à Liverpool, Murphy a déclaré : « Je pense que oui [il partira cet été]. Je sais qu’il est sous contrat pour une durée plus longue, mais vu ce qui s’est passé, les performances de l’équipe et les siennes, je pense que la plupart des gens seraient surpris s’il restait une année de plus. » Ces propos reprennent l’idée que le contexte sportif et les événements récents autour du joueur influenceraient son maintien au club malgré les obligations contractuelles.

Dans la même interview, Murphy a évoqué le rôle potentiel d’un changement de direction technique dans la décision de Salah. Il a supposé qu’un nouvel entraîneur pourrait envisager de construire une équipe autour de l’attaquant et ainsi offrir au joueur « une dernière saison » différente, susceptible de lui redonner une « seconde jeunesse ». Murphy a précisé ne pas connaître Mohamed Salah personnellement, ce qui l’empêche d’affirmer avec certitude les réactions qu’un nouvel encadrement pourrait susciter.

Les propos de Murphy sur la situation interne et la reprise après la CAN 2025

Murphy a rappelé le contexte de la brouille entre Salah et Arne Slot avant la CAN 2025, tout en mentionnant que les deux protagonistes se sont par la suite réconciliés. Il a noté que Mohamed Salah avait retrouvé la compétition après son retour de la CAN, mais que, selon lui, « les choses ne soient plus comme avant ». Cette observation porte sur l’impression de changement dans la dynamique de jeu ou la relation entre le joueur et le club depuis l’incident.

Sur la question des excuses publiques ou de déclarations formelles, Murphy a indiqué : « Il semble que, même s’il a rejoué depuis son retour de la CAN, les choses ne soient plus comme avant. Nous n’avons pas entendu parler d’excuses, mais ils ont continué à jouer pour le bien du club. » Ces mots traduisent la présence d’une suite sportive — la participation du joueur aux matches — tout en signalant l’absence, selon Murphy, d’un geste public de réparation rendu audible par les médias.

Les remarques de Murphy mettent en lumière, d’après lui, deux éléments : la persistance d’un contrat liant Mohamed Salah à son club et la perception d’un climat modifié après l’épisode survenu avant la CAN 2025. Elles insistent également sur l’importance, à ses yeux, de l’éventuelle arrivée d’un nouvel entraîneur pour définir l’avenir du joueur.

Ces déclarations ont été tenues au cours d’une interview publiée par Bestbettingsites et rapportées par le site source, qui accompagne l’évocation de l’incident initial et de la réconciliation ultérieure entre Mohamed Salah et Arne Slot.