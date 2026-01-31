Football Ligue 1 RDC J18 match au sommet entre AS Vita Club et FC Aigle du Congo

Le choc de la 18ᵉ journée du championnat de la RDC oppose ce samedi 31 janvier 2026 au stade Tata Raphaël de Kinshasa le leader FC Aigle du Congo à son dauphin, l’AS Vita Club, une rencontre qui oppose deux prétendants au titre séparés par sept points au classement.

Affiche phare de la journée, ce duel au sommet met face à face le club en tête du classement et son poursuivant immédiat. La confrontation intervient alors que la course au titre entre dans une phase clé du championnat national, chaque point restant déterminant pour la suite de la saison.

Revenu champion en titre, le FC Aigle du Congo s’est imposé rapidement comme une référence du football congolais depuis sa création il y a quatre ans. Surnommé Les Aigles, le club a remporté son premier sacre historique et se présente à Kinshasa en tant que formation leader et tenante du titre.

Enjeux et dynamique des deux équipes

Le leader aborde le rendez-vous fort d’une série de résultats positifs et d’une constance affichée tout au long de la saison. Sa solidité collective lui a permis de creuser un écart de sept points en tête du classement, position qu’il cherchera à préserver lors de ce déplacement sur la pelouse du Tata Raphaël.

De son côté, l’AS Vita Club, club historique du championnat congolais, occupe la deuxième place et affiche des ambitions de retour au sommet. Fort d’un palmarès établi sur plusieurs décennies, le club vise à réduire l’écart avec le leader et à rester en course pour le titre.

Les Moscovites ont profité du faux pas de l’AS Maniema, tenue en échec par la Renaissance du Congo, pour récupérer la deuxième position au classement. Comptant sur l’appui de leur public au stade Tata Raphaël, ils joueront à domicile avec l’objectif de consolider leur statut de dauphin et de revenir sur le leader.

Sur le plan des confrontations directes, les deux équipes se sont rencontrées à treize reprises toutes compétitions confondues. Le bilan est serré : cinq victoires pour le FC Aigle du Congo, trois succès pour l’AS Vita Club et cinq matchs nuls.

Ce samedi marquera donc la 14ᵉ confrontation entre les deux clubs.