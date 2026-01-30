Football : le Marocain répond à la Premier League

Le milieu de terrain international marocain Bilal El Khannouss, prêté à Stuttgart par Leicester City, suscite l’intérêt de clubs de Premier League, notamment Newcastle United et Crystal Palace, et a livré des réponses prudentes lorsqu’il a été interrogé sur son avenir par le quotidien allemand BILD.

Selon les informations relayées, Newcastle United et Crystal Palace suivent de près le joueur marocain. Ces rapprochements interviennent alors qu’El Khannouss poursuit son expérience en Bundesliga sous la forme d’un prêt en provenance de Leicester City.

Face aux questions sur son séjour en Allemagne et à l’intérêt venu d’Angleterre, le milieu de terrain a adopté des formules volontiers évasives. Interrogé par BILD, il a déclaré : « On verra pour l’avenir, mais je suis un joueur du VfB. »

Précisions apportées par le joueur

Lors de cet échange avec BILD, El Khannouss a été invité à préciser s’il envisageait de prolonger son passage à Stuttgart ou de revenir à Leicester City, club qui détient toujours son contrat. Sa réponse a marqué une réserve sur la nature de son avenir professionnel, évitant d’acter une orientation définitive.

Sur la question spécifique de savoir s’il se voit plutôt comme joueur en prêt ou comme membre permanent du club allemand, il a répondu : « Je ne peux pas dire si je me vois comme un joueur prêté ou comme un joueur permanent. » Cette formule souligne la prudence du joueur face aux incertitudes liées à sa situation contractuelle et aux rumeurs d’intérêt émanant d’Angleterre.

Les déclarations retranscrites par BILD mettent en avant la position actuelle d’El Khannouss, qui rappelle son statut au VfB Stuttgart lors de l’entretien, sans pour autant exclure d’éventuels développements à venir. Le joueur n’a pas fourni d’indication supplémentaire sur des échéances, des négociations en cours ou des préférences personnelles entre un maintien en Bundesliga et un transfert vers la Premier League.

Les clubs mentionnés — Newcastle United et Crystal Palace — figurent parmi ceux qui, selon les sources citées, observent sa situation. Le communiqué de presse ou de la direction des clubs concernés n’est pas mentionné dans les éléments fournis, et aucune confirmation officielle de démarche de transfert n’a été rapportée par le joueur lors de l’entretien cité.

Le cadre factuel disponible reste centré sur le prêt d’El Khannouss à Stuttgart depuis Leicester City, l’intérêt signalé de deux clubs anglais et les réponses publiques du joueur à BILD, qui ont privilégié la réserve et la formulation non engagée quant à son avenir professionnel.