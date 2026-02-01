Football : l’attaquant ivoirien Seko Fofana rejoint son club portugais FC Porto

Le milieu offensif international ivoirien Seko Fofana a été présenté comme engagé avec le FC Porto, sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison: l’annonce officielle du club portugais reste la dernière formalité. L’information, relayée par le journaliste Fabrizio Romano, précise que le Stade Rennais a accepté toutes les conditions liées à cette opération de prêt.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Selon le même journaliste, le transfert de Fofana a été conclu entre les clubs et l’international ivoirien a entrepris les démarches finales en vue de rejoindre le Portugal. Le joueur, victorieux de la Coupe d’Afrique des nations 2023 avec la Côte d’Ivoire, doit se rendre aujourd’hui au Portugal pour effectuer sa visite médicale, étape préalable à la signature définitive et à l’officialisation.

Fabrizio Romano indique par ailleurs que tous les aspects administratifs et sportifs du prêt ont été réglés et que le dossier est bouclé du point de vue des clubs. Seule l’officialisation publique de l’opération manque, à ce stade, pour rendre le transfert effectif aux yeux du grand public.

Modalités et calendrier de la finalisation

Le prêt annoncé court jusqu’à la fin de la saison en cours, d’après les informations disponibles. Rennes a donné son accord sur les termes proposés par le FC Porto, ce qui a permis d’accélérer le processus menant à l’envoi du joueur au Portugal pour la visite médicale.

Le départ de Seko Fofana vers Porto intervient après les échanges entre les deux clubs et fait suite à la validation des conditions financières et administratives du prêt par Rennes, selon la même source. La visite médicale, prévue pour aujourd’hui, constitue la dernière étape requise avant la communication officielle de l’opération par les parties impliquées.

Le joueur, déjà sacré champion d’Afrique en 2023 avec la sélection ivoirienne, est attendu au centre médical désigné par le club portugais pour subir les examens de routine. Une fois la visite médicale passée et validée, la signature du contrat de prêt pourra être entérinée et annoncée publiquement par les clubs concernés.