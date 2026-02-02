Football – Fabrice Ondoa s’engage avec FK Rabotnički Skopje

Libre depuis sa séparation avec le Riga FC, le gardien camerounais Fabrice Ondoa a trouvé un nouveau point de chute en Macédoine du Nord. L’ancien international de 30 ans a parapher un contrat de six mois avec le FK Rabotnički Skopje, qui prévoit par ailleurs une option d’une saison supplémentaire.

Le portier rejoint une équipe en difficulté : Rabotnički pointe à la 11e place après 16 journées, juste au-dessus de la dernière position. Sa venue vise à renforcer l’effectif alors que le club prépare la reprise du championnat.

Ondoa pourrait connaître ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs dès la 17e journée, programmée le 12 février 2026, à l’occasion d’un déplacement sur la pelouse de Pelister.

Un parcours riche en expérience

Formé au FC Barcelone, Fabrice Ondoa a ensuite enchaîné les expériences en Espagne, en Belgique et en Croatie, portant notamment les couleurs de Barcelone B, Alavés, Ostende, Gimnàstic et Istra, avant son passage le plus récent au Riga FC. Arrivé gratuitement, il apporte une solide expérience européenne au club macédonien.

Sur la scène internationale, Ondoa totalise 53 sélections avec le Cameroun. Il fait partie des héros de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 : titulaire durant toute la compétition organisée au Gabon, il a brillé en quarts de finale contre le Sénégal en détournant un penalty lors de la séance des tirs au but, performance qui lui a valu une place dans l’équipe-type du tournoi après la finale remportée face à l’Égypte.

Sa venue est perçue comme un atout sportif et un apport d’expérience pour un effectif en quête de stabilité au poste de gardien, à quelques semaines d’un match important pour la suite du championnat.