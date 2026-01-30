Football : Evan Guessand rejoint Crystal Palace

Crystal Palace a officialisé l’arrivée de l’attaquant ivoirien Evan Guessand, recruté sous la forme d’un prêt en provenance d’Aston Villa jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat. Âgé de 24 ans et formé à l’OGC Nice, Guessand rejoindra l’effectif londonien en portant le numéro 29 ; il dispose d’un parcours récent marqué notamment par 12 buts inscrits lors de la saison 2024/2025 et par 19 sélections avec la Côte d’Ivoire, où il a inscrit trois buts, dont l’un lors de la CAN 2025.

Formé à Nice, Evan Guessand a progressé au sein du club azuréen avant d’être prêté à Lausanne-Sport puis au FC Nantes, expériences qualifiées de convaincantes. De retour à Nice, il a connu la saison 2024/2025 la plus prolifique de sa carrière à ce jour, avec douze réalisations qui ont contribué au classement de l’OGC Nice à la quatrième place du championnat de France de Ligue 1 pour cette saison.

À la suite de ces performances en France, Guessand a été transféré à Aston Villa lors du mercato estival. Son temps de jeu en Angleterre est resté limité : confronté à la concurrence et à un manque de continuité d’utilisation, il n’a pas réussi à s’imposer durablement au sein de l’effectif de Villa avant ce nouveau départ sous forme de prêt.

Modalités du prêt et profil sportif

Le prêt accordé par Aston Villa à Crystal Palace inclut une option d’achat, détail acté par le club du sud de Londres au moment de l’annonce officielle. Crystal Palace a recruté l’attaquant pour renforcer son secteur offensif en vue de la seconde partie de la saison ; le club a communiqué que Guessand intégrera l’effectif et portera le numéro 29.

Le parcours de Guessand est marqué par plusieurs étapes : formation à l’OGC Nice, prêts à Lausanne-Sport et au FC Nantes, performance notable en 2024/2025 avec douze buts en Ligue 1, puis transfert estival vers Aston Villa. Sa feuille de route internationale comporte dix-neuf sélections avec les Éléphants et trois buts inscrits en sélection, dont un réalisé lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

La transaction vers Crystal Palace s’inscrit dans la continuité de son évolution de carrière : après une saison 2024/2025 productive en France et un passage limité à Aston Villa, le joueur rejoint un nouveau club en prêt jusqu’à la fin de la saison, avec la possibilité pour Crystal Palace d’activer l’option d’achat prévue dans les conditions du transfert.