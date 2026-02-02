Football : David Datro Fofana prêté par Chelsea à Strasbourg

Le club londonien a annoncé le prêt de l’attaquant ivoirien David Datro Fofana au RC Strasbourg. Âgé de 22 ans et international, il a été prêté jusqu’en juin 2026 et rejoindra l’effectif alsacien pour la durée spécifiée.

Ce nouveau départ marque une nouvelle étape dans la trajectoire du jeune joueur depuis son arrivée à Chelsea en 2023, en provenance de Molde. Peu utilisé par les Blues — seulement quatre apparitions à son actif — Fofana poursuit donc sa recherche de temps de jeu régulier via les prêts successifs.

Ses passages en club lui ont déjà permis de se montrer à l’étranger : lors de son court passage à Burnley en 2024 il a trouvé le chemin des filets à quatre reprises en quinze rencontres, tandis qu’en Turquie, sous les couleurs de Karagümrük, il a inscrit six buts en treize matches de championnat.

Renfort tactique pour Strasbourg

Le natif de la Côte d’Ivoire arrive à Strasbourg dans un contexte où l’équipe doit compenser l’absence de son buteur Emmanuel Emegha, blessé. Sa venue vise à apporter une option offensive supplémentaire et à soutenir l’attaque pendant la période de convalescence du Néerlandais.

Formé pour faire la différence à l’avant, Fofana débarque avec des statistiques de buteur en prêt et l’ambition de s’imposer en Ligue 1 afin de gagner en constance et en responsabilités. Son adaptabilité, déjà testée en Angleterre et en Turquie, sera un atout pour s’intégrer rapidement au collectif strasbourgeois.