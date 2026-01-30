Football – Chelsea : Levi Colwill bientôt de retour

Liam Rosenior a annoncé vendredi en conférence de presse, avant la rencontre contre West Ham, une évolution positive de l’état de santé de Levi Colwill : le défenseur de Chelsea, éloigné des terrains depuis une blessure au genou contractée lors de la pré-saison, progresse dans sa rééducation et devrait prochainement réintégrer l’entraînement collectif, sans calendrier précis communiqué pour un retour en compétition.

Absent depuis plusieurs mois, Levi Colwill poursuit une phase de récupération suivie par le staff médical et sportif du club. Selon les éléments fournis par l’entraîneur Liam Rosenior, l’état du joueur est jugé « dans une très bonne situation » et il « est sur la bonne voie » dans son processus de rétablissement. Rosenior a précisé que, bien que le retour en compétition ne soit pas encore fixé, un retour avant la fin de la saison n’est pas exclu, tout en insistant sur la nécessité d’avancer « étape par étape ».

Le dossier médical du défenseur central a conduit le club à adopter une approche mesurée afin d’éviter tout risque de rechute. Rosenior a répété sa volonté de ne pas imposer de pression intempestive sur le joueur et de suivre des étapes progressives de reprise, en soulignant qu’il ne souhaitait pas faire de promesses qu’il ne pourrait pas tenir.

Le staff met l’accent sur la prudence et salue le professionnalisme du joueur

Lors de la même conférence, l’entraîneur a détaillé la posture du club vis-à-vis de son joueur : la priorité reste la santé de Colwill et toute décision de réintégration en match devra s’appuyer sur des garanties médicales. Rosenior a insisté sur la nécessité de respecter le rythme de progression établi par les soignants et les préparateurs physiques afin d’éviter toute précipitation susceptible d’entraîner une récidive.

Le ton employé par Rosenior a également mis en lumière l’attitude du joueur pendant sa convalescence. « J’ai parlé à Levi ce matin. Il travaille tellement dur et quel professionnel ! C’est formidable de le revoir sur le terrain », a déclaré l’entraîneur, soulignant l’engagement du défenseur au cours de sa rééducation. Rosenior a noté la volonté du joueur de revenir et son impatience à retrouver la compétition, tout en rappelant que cette envie ne doit pas primer sur l’assurance d’une pleine forme physique.

Interrogé sur la perspective de travailler à nouveau avec Colwill, Rosenior s’est montré enthousiaste mais prudent : « C’est un autre joueur exceptionnel avec lequel j’ai hâte de travailler, et il est en pleine forme. » L’entraîneur a par ailleurs réaffirmé sa réticence à fixer des délais de rétablissement, expliquant que cela crée une pression inutile sur les joueurs et que la santé reste l’élément primordial dans la gestion des blessures.