Football – CAF J4 (Groupe C) : Al-Hilal bat Mamelodi Sundowns
Al-Hilal s’est imposé 2-1 contre Mamelodi Sundowns lors de la 4e journée de la Ligue des Champions africaine, et prend la première place du groupe C avec 8 points, tandis que Mamelodi Sundowns glisse à la deuxième position avec 5 points.
La rencontre a débuté avec Mamelodi Sundowns prenant l’initiative du jeu et cherchant à construire depuis l’arrière, laissant Al-Hilal jouer en transition. Dès la 9e minute, Marcelo a lancé une contre-attaque côté sud-africain dont le centre a été repoussé par un défenseur d’Al-Hilal. Peu après, Abdel Rahman a vu sa tentative déviée en corner, mais cette situation n’a pas abouti.
Le milieu de terrain a été animé tout au long de la première période, avec notamment une combinaison entre Miguel et Matthews qui a débouché sur une occasion sanctionnée par l’organisation défensive d’Al-Hilal. Après trente minutes de jeu, le score restait vierge, puis la physionomie du match a basculé en fin de première période.
Temps forts et déroulement des deux mi-temps
Dans le temps additionnel avant la pause, Abdel Rahman a ouvert le score pour Al-Hilal d’une frappe à bout portant à la 45e+3, donnant l’avantage aux Soudanais. Toujours dans cette période additionnelle, Girrumugisha a ensuite accru la marge en faveur d’Al-Hilal, qui est ainsi rentré aux vestiaires avec un avantage de deux buts.
Au retour des vestiaires, Al-Hilal a modifié son approche en coupant les lignes de transmission au milieu du terrain afin de limiter les possibilités de retour de Mamelodi Sundowns. Face à des difficultés pour refaire surface dans la partie, l’encadrement de Mamelodi Sundowns a procédé à trois remplacements pour tenter de relancer son équipe.
Les changements opérés par l’équipe sud-africaine ont produit un effet, avec une réduction de l’écart à la 61e minute : Arthur Sales a repris de la tête un centre de Mokoena et a marqué, permettant à Mamelodi Sundowns d’inscrire son premier but dans la partie.
Menacés par ce sursaut d’orgueil, les joueurs d’Al-Hilal ont reculé et compacté leur bloc défensif pour préserver leur avance. Dans les dernières minutes, Mamelodi Sundowns a accentué la pression mais n’a pas réussi à revenir au score.
Après cinq minutes de temps additionnel, le coup de sifflet final a confirmé la victoire 2-1 d’Al-Hilal. Le résultat permet au club soudanais de prendre la tête du groupe C avec 8 points, tandis que Mamelodi Sundowns se retrouve second avec 5 points.
