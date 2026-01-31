Football – Ayman Ashraf met fin à sa carrière en équipe d’Égypte

Ayman Ashraf, ancien défenseur d’Al Ahly, a annoncé sa retraite du football professionnel après une carrière couronnée de titres nationaux et continentaux, comprenant notamment cinq championnats de ligue égyptienne, trois Ligues des champions de la CAF, deux Supercoupes de la CAF, deux Coupes d’Égypte, trois Supercoupes nationales et deux médailles de bronze à la Coupe du Monde des Clubs.

Dans un message rendu public, le joueur a décrit la décision comme l’une des plus difficiles de sa vie. « Je n’ai jamais imaginé que ces mots seraient les plus difficiles à écrire, mais c’est une fin que je n’ai pas fuyée, que j’affronte avec satisfaction et fierté. Aujourd’hui, j’écris l’une des fins les plus difficiles de ma vie, pas seulement dans mon parcours footballistique, mais dans ma vie entière. Je l’écris avec des sentiments mêlés de fierté, de gratitude et d’une tristesse profonde, difficile à surmonter », a-t-il déclaré.

Ayman Ashraf a rappelé ses premières années au sein du centre de formation d’Al Ahly, club qu’il qualifie de « première maison ». Il a aussi évoqué ses passages dans d’autres clubs égyptiens ayant contribué à sa formation : Téléphones Beni Suef, première étape de sa carrière professionnelle, puis Smouha, avant de revenir à Al Ahly pour le chapitre le plus marquant de sa carrière.

Parcours en clubs, sélection nationale et remerciements

Au cours de son message, Ashraf a souligné l’importance de ses expériences successives. Il a décrit son passage à Téléphones Beni Suef comme formateur pour sa personnalité de joueur, et son séjour à Smouha comme ayant apporté des compétences techniques et humaines déterminantes. Son retour à Al Ahly a été qualifié par le joueur de « chapitre le plus important et le plus précieux » de sa carrière.

Sur la scène internationale, Ayman Ashraf a représenté l’Égypte à plusieurs niveaux : équipes de jeunes, espoirs et équipe nationale A. Il a exprimé la fierté d’avoir porté le maillot national et a indiqué que ces sélections lui avaient apporté des leçons tant sur le plan technique qu’humain.

La fin de sa carrière professionnelle intervient au sein du club Banque Al Ahly, selon son annonce. Il a indiqué se retirer « avec satisfaction et sérénité », estimant avoir travaillé dur, fait preuve de loyauté et de sacrifices, et porté chaque maillot avec fierté.

Dans son adresse aux personnes qui ont accompagné son parcours, Ayman Ashraf a remercié les différentes administrations et clubs qui l’ont employé, les coéquipiers, le personnel des vestiaires ainsi que « la direction, les joueurs et les supporters » d’Al Ahly, qu’il a désignés comme un soutien majeur tout au long de sa carrière.

Statistiquement, sa carrière en club se traduit par 341 apparitions, chiffre retenu pour illustrer sa longévité et sa continuité au plus haut niveau. Ayman Ashraf met ainsi un terme à sa carrière professionnelle, laissant derrière lui un bilan de titres et de participations tant en club qu’en sélection.