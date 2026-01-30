Football : Adamo Nagalo prêté à Konyaspor

Konyaspor a annoncé l’arrivée en prêt du défenseur central burkinabé Adamo Nagalo, âgé de 23 ans, en provenance du PSV Eindhoven. Le prêt court jusqu’à la fin de la saison 2025-2026 et ne comporte pas d’option d’achat. Le joueur, évoluant au poste de défenseur central, portera le numéro 39 et rejoint le club turc pour disputer la Süper Lig pour le reste de la saison.

Formé à l’académie Right to Dream, Adamo Nagalo a lancé sa carrière professionnelle au Danemark avec le FC Nordsjælland. Il a rejoint ce club en 2020 et y a disputé plus de 90 rencontres avec l’équipe première, statistique reprise dans les communiqués officiels relatifs à son parcours.

En septembre 2024, Adamo Nagalo s’est engagé avec le PSV Eindhoven, club dont il est aujourd’hui prêté à Konyaspor. Sur le plan international, il est sélectionné avec les Étalons du Burkina Faso depuis 2022 et totalise 20 capes avec l’équipe nationale, selon les informations publiées au moment de ce transfert.

Modalités du prêt et communication du club

Le prêt qui transfère temporairement Adamo Nagalo du PSV Eindhoven à Konyaspor est stipulé pour prendre fin à la clôture de la saison 2025-2026, sans possibilité d’achat par le club turc. Cette modalité a été annoncée dans le communiqué officiel du club qui a confirmé la nature temporaire de l’opération et l’absence d’option de transfert définitif.

Dans son communiqué, Konyaspor a officiellement souhaité la bienvenue au joueur et a exprimé ses vœux de réussite : « Nous souhaitons la bienvenue à Adamo Nagalo et lui adressons tous nos vœux de réussite sous le maillot vert et blanc. » La communication du club précise également le numéro de maillot attribué au défenseur, le 39.

Le recrutement d’Adamo Nagalo par Konyaspor constitue, selon les éléments diffusés par le club et les sources de transfert, une nouvelle étape dans le parcours européen du joueur. Le club turc a indiqué qu’il attend désormais le défenseur en Süper Lig pour la période restant à jouer de la saison en cours.

Les informations officielles communiquées couvrent le détail de la durée du prêt, l’origine du joueur (PSV Eindhoven), son profil (défenseur central, 23 ans), son historique en club (formation Right to Dream, FC Nordsjælland depuis 2020, plus de 90 matchs en équipe première) et ses statistiques internationales (20 sélections avec le Burkina Faso depuis 2022).