Foot : un joueur marocain pose problème au PSV

Le PSV Eindhoven souhaite rapatrier le latéral gauche Anass Salah-Eddine, actuellement prêté à l’AS Roma : le club néerlandais a négocié une option d’achat fixée à huit millions d’euros et se dit prêt à proposer un contrat de cinq ans au joueur s’il accepte de prolonger son séjour aux Pays-Bas, rapporte l’Eindhovens Dagblad.

Selon le quotidien local, le PSV a adressé un message clair au défenseur marocain de 24 ans après ses performances avec l’équipe de Eindhoven. Le club dispose d’un accord de principe en vue d’un engagement longue durée et a préparé une offre contractuelle de cinq ans si Salah-Eddine manifeste la volonté de rester à Eindhoven.

Le quotidien précise que l’exercice de l’option d’achat entraînerait le versement de huit millions d’euros à l’AS Roma. La décision finale appartient au joueur, ajoute la source, qui souligne l’intérêt suscité par Salah-Eddine après ses prestations avec le PSV.

Parcours et détails contractuels

Le dossier de Salah-Eddine comprend plusieurs étapes documentées : formé pendant de longues années au centre de formation de l’Ajax Amsterdam, il n’a pas réussi à s’imposer durablement dans l’effectif principal d’Amsterdam. Il a ensuite été prêté au FC Twente, avant d’être recruté par le club tukkers. Au total, le joueur a cumulé 52 apparitions en équipe première avant d’attirer l’attention de l’AS Roma.

Lors de son transfert vers l’AS Roma, le club romain a déboursé 8,5 millions d’euros, précise la même source. Depuis son arrivée à Rome, Salah-Eddine n’a disputé que trois rencontres avec l’équipe de la capitale italienne.

Le prêt actuel au PSV a été conclu avec une option d’achat clairement intégrée au contrat. Au moment de la signature entre le PSV et l’AS Roma, les deux clubs avaient également finalisé un contrat préliminaire courant jusqu’à la mi-2031, selon l’Eindhovens Dagblad. Le PSV avait prévu, en cas d’activation de l’option, les modalités pour proposer un engagement à plus long terme au joueur.

Le quotidien néerlandais reprend les éléments financiers et contractuels tels qu’inscrits dans l’accord de prêt : l’option d’achat pour le PSV est chiffrée à huit millions d’euros et la possibilité d’offrir un contrat de cinq ans existe déjà dans les accords préparatoires. La source rappelle que la décision finale concernant un éventuel transfert permanent dépendra de la volonté d’Anass Salah-Eddine lui‑même.