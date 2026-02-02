Foot : Ismaël Koné s’engage définitivement avec l’US Sassuolo

L’US Sassuolo Calcio a confirmé l’activation de l’option d’achat portant sur le milieu canadien Ismaël Koné, en provenance de l’Olympique de Marseille. Le joueur de 23 ans avait rejoint le club italien en prêt avec une clause d’achat au mois de juillet 2025, et voit désormais son passage en Émilie-Romagne devenir permanent.

La clause, évaluée autour de 12,5 millions d’euros, est devenue exigible à la suite des résultats satisfaisants obtenus par Sassuolo en Serie A ainsi que des prestations convaincantes du milieu nord-américain. Koné a exprimé sa satisfaction d’entamer ce nouveau chapitre de façon durable et a assuré qu’il mettrait toute son énergie au service de l’équipe pour atteindre les objectifs fixés.

Cet engagement marque la fin de son expérience contrastée à Marseille, où il n’a pas réussi à s’imposer de manière prolongée. En Italie, il vise à relancer sa trajectoire professionnelle et à apporter sa contribution au maintien du club dans l’élite du football italien. Lors de la saison en cours, il a pris part à 20 rencontres de Serie A et trouvé le chemin des filets à quatre reprises.

Perspectives et rôles attendus

En tant que joueur international canadien, Koné apporte une dimension physique et une capacité à casser les lignes qui peuvent compléter l’effectif de Sassuolo. La direction sportive a manifesté sa confiance en transformant le prêt en transfert définitif, signe qu’elle voit en lui un élément susceptible d’être durablement impliqué dans le projet. Son intégration réussie pourra offrir davantage d’options au milieu de terrain et renforcer la compétitivité de l’équipe dans la course au maintien.