Fei-Hong Faham promu gardien titulaire de l’US Orléans en National

L’US Orléans a officialisé un changement à son poste de gardien titulaire : Fei-Hong Faham, jusque-là doublure, a été promu numéro un de l’équipe première évoluant en National, a annoncé l’entraîneur Hervé Della Maggiore ce vendredi, après le départ récent de Charly Jan. Le technicien a précisé que la hiérarchie des portiers est désormais établie — Fei-Hong Faham en numéro 1, Arsène en numéro 2 et Matisse Morville, 20 ans, en numéro 3 — et qu’il n’y aura pas d’arrivée supplémentaire dans ce secteur. Morville revient d’une courte expérience en Azerbaïdjan au FK Cabrayil.

Le coach orléanais a expliqué que la décision suit l’évolution observée depuis l’arrivée de Faham cette saison : une progression notable sur une période de six mois et des prestations jugées performantes lors des matches où il a été aligné. Fei-Hong Faham, qui occupait le rôle de doublure, prend donc la responsabilité du poste de titulaire à la suite du départ de Charly Jan survenu ces derniers jours.

Interrogé par les médias, Hervé Della Maggiore a insisté sur le fait que la situation des gardiens est désormais stabilisée et qu’il n’envisage pas de recruter un nouveau portier. « Les gardiens, c’est figé. J’ai pris la décision, il n’y aura pas d’arrivée. (…) La hiérarchie aujourd’hui, c’est Fei, Arsène et lui (Morville). On changera plus. Pour Fei, qui est arrivé cette année, on a vu la progression en six mois qui a été conséquente et assez fulgurante. Il a été performant les matchs qu’il a joués. J’aime bien récompenser. On fera un bilan en fin de saison », a-t-il déclaré.

Organisation du groupe et profil des gardiens

Avec cette décision, le staff orléanais affiche une volonté de stabilité au poste de gardien pour la suite du championnat de National. Fei-Hong Faham prend la place de titulaire après avoir été observé et évalué par l’encadrement technique au cours des derniers mois. Hervé Della Maggiore a mis en avant la progression rapide du joueur depuis son arrivée au club cette saison, évoquant une montée en puissance sur une période de six mois.

Arsène conserve le rôle de gardien numéro 2 au sein de l’effectif, position confirmée dans la hiérarchie communiquée par le coach. Le jeune Matisse Morville, présenté comme la troisième option, revient quant à lui d’une brève expérience à l’étranger, au FK Cabrayil en Azerbaïdjan, et intégrera le groupe en tant que numéro 3.

Le technicien a indiqué que cette organisation des gardiens est définitive pour le moment et qu’il souhaite récompenser les performances observées. Il a également précisé que le club procédera à un bilan à la fin de la saison pour évaluer les choix effectués et la progression des joueurs concernés.