Exportations: 10 entreprises marocaines de l’agroalimentaire en mission commerciale à Cotonou

Une délégation d’une dizaine d’entreprises marocaines du secteur agroalimentaire est actuellement en mission commerciale à Cotonou.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Le déplacement, organisé entre le 21 et le 24 octobre 2025, vise à explorer les opportunités d’exportation et de partenariats avec les acteurs béninois.

L’initiative s’inscrit dans le cadre d’un renforcement de la coopération économique Sud-Sud entre le Royaume du Maroc et le Bénin. Elle coïncide avec la volonté des deux pays de dynamiser les échanges agricoles et agro-industriels au profit de la transformation locale et de l’intégration régionale.

À lire aussi : Réforme avicole: Patrice Talon nomme les commissaires aux comptes de la SDFA

Au programme de la mission : des rencontres « business to business » entre producteurs-transformateurs marocains et importateurs béninois, la visite d’unités de production locales, et des sessions techniques autour des normes sanitaires et logistiques.

Pour le Bénin, cette mission constitue une opportunité de valoriser ses filières agricoles, d’attirer des investissements dans le conditionnement et la transformation, et de diversifier ses partenariats commerciaux.

Cette mission illustre plus largement la stratégie économique des deux États, qui voient dans l’agroalimentaire un levier structurant pour la création d’emplois, l’accroissement des exportations et le renforcement des chaînes de valeur régionales.