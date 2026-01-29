Europa League J8 : Konaté marque pour Salzbourg contre Aston Villa

Le Red Bull Salzbourg a pris l’avantage face à Aston Villa (0-1) jeudi 29 janvier 2026, lors de la 8e journée de la Ligue Europa disputée à Birmingham, au Villa Park, grâce à un but inscrit par Karim Konaté à la 33e minute, peu avant la pause.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Sur l’action décisive, un coup franc obtenu par Edmund Baidoo dans sa propre moitié de terrain a conduit à l’ouverture du score. Baidoo a joué rapidement et adressé le ballon à Karim Konaté, qui a contrôlé puis placé le ballon au fond des filets, offrant ainsi l’avantage à Salzbourg avant la mi-temps.

Le but de Konaté, intervenu à la 33e minute, constitue son premier but en UEFA Europa League cette saison. Il le marque lors de sa quatrième apparition dans la compétition pour cette saison et lors de sa première titularisation depuis sa blessure aux ligaments croisés en novembre 2024.

Détails de l’action et situation du joueur

L’ouverture du score est survenue après une récupération ou une situation arrêtée dans la moitié de terrain défensive de Salzbourg, selon le déroulé rapporté : le coup franc a été gagné par Edmund Baidoo, qui s’est chargé de la relance et a servi Konaté dans la zone offensive. Konaté a ensuite concrétisé l’occasion en inscrivant le but qui a permis à son équipe de mener au score à la pause.

Cette réalisation intervient après la reprise progressive de Karim Konaté dans le groupe et après des apparitions antérieures en UEFA Europa League cette saison. La statistique disponible indique qu’il s’agissait de sa quatrième participation dans la compétition cette saison, et elle marque la première fois qu’il trouve le chemin des filets dans cette édition.

La titularisation de Konaté pour ce déplacement à Birmingham est la première depuis sa rupture des ligaments croisés déclarée en novembre 2024. Le retour dans le onze de départ, documenté pour cette rencontre, correspond au premier démarrage en match officiel de l’Ivoirien depuis l’incident médical survenu en fin 2024.

Le match se déroulait au Villa Park, stade d’Aston Villa, et faisait partie du calendrier de la 8e journée de la phase de la Ligue Europa. L’information disponible porte sur l’action ayant conduit au but (coup franc obtenu par Baidoo, passe de ce dernier à Konaté, puis réalisation du joueur), le moment de l’ouverture du score (33e minute) et les éléments concernant la situation personnelle de Karim Konaté (premier but en Europa League cette saison, quatrième apparition dans la compétition, première titularisation depuis la rupture des ligaments croisés en novembre 2024).