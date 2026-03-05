Éthiopie : le gouvernement accusé par un haut-responsable du Tigré de se préparer à « lancer une guerre »

Un responsable de premier plan de la région du Tigré a accusé, ce mercredi 4 mars 2026, les autorités fédérales éthiopiennes de se préparer à déclencher une offensive contre le Tigré. Cette mise en garde a ravivé les craintes d’un retour aux affrontements dans le nord du pays.

Le Tigré, situé dans la partie septentrionale de l’Éthiopie, demeure une zone sensible après des années de tensions violentes. La simple évocation d’un possible regain de hostilités suffit à inquiéter habitants et observateurs, encore marqués par les épisodes précédents de conflit.

Selon ce haut-responsable, des signes d’une montée en puissance militaire et politique émanant d’Addis-Abeba indiquent une préparation en vue d’une action armée. À l’heure où ces déclarations ont été rendues publiques, aucune réaction officielle du gouvernement central n’avait été communiquée.

Sur le terrain, la perspective d’une reprise des combats alimente l’angoisse des civils et la vigilance des organisations humanitaires, qui redoutent de nouvelles vagues de déplacements et une aggravation des besoins essentiels.

Face à cette situation tendue, la communauté internationale et les acteurs locaux observent de près l’évolution des événements, tandis que les autorités régionales appellent à la retenue pour éviter une escalade immédiate.