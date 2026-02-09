Éric Chelle : « Je veux devenir le premier entraîneur africain du Real Madrid »

Sélectionneur du Nigeria depuis janvier 2025, Éric Chelle n’a jamais caché ses ambitions de grand entraineur de classe mondiale. Ce 9 février 2026, l’ancien international malien a exprimé son rêve de devenir le premier entraîneur africain à prendre les rênes du Real Madrid. Une déclaration forte, largement relayée sur les réseaux sociaux, qui relance le débat sur la place des techniciens africains au plus haut niveau du football européen.

Né en Côte d’Ivoire et formé en France, Éric Chelle s’est d’abord construit une solide réputation comme défenseur. International malien, il a évolué durant sa carrière professionnelle dans plusieurs clubs de l’Hexagone, notamment Valenciennes et le RC Lens, où il s’est distingué par sa rigueur défensive et son leadership. Une fois les crampons raccrochés, il s’est naturellement tourné vers le banc de touche, avec la même volonté de progresser étape par étape.

Sa carrière d’entraîneur débute en 2016 à Marseille Consolat, aujourd’hui connu sous le nom de Paris 13 Atletico. Appelé en cours de saison, il découvre les exigences du métier dans les divisions inférieures françaises. Entre 2017 et 2021, il dirige ensuite le FC Martigues en National 2. Malgré des saisons perturbées par la crise sanitaire liée au Covid-19, Chelle y affine son identité de jeu et son approche managériale. Un passage plus bref à l’US Boulogne en 2021 se solde par un licenciement après des résultats insuffisants, une épreuve qu’il évoquera plus tard comme formatrice.

C’est toutefois sur la scène internationale que sa carrière prend une nouvelle dimension. En 2022, il est nommé sélectionneur du Mali. Sous sa direction, les Aigles réalisent un parcours convaincant à la Coupe d’Afrique des nations 2023, terminant en tête de leur groupe avant de s’arrêter en quarts de finale. Malgré ces résultats jugés honorables, son aventure avec le Mali s’achève en juin 2024.

Quelques mois plus tard, Éric Chelle rebondit à la tête des Super Eagles du Nigeria, l’une des sélections les plus prestigieuses du continent. Nommé le 7 janvier 2025, il signe un contrat courant jusqu’en 2027, avec pour mission principale de qualifier le pays pour la Coupe du monde 2026. Ses premiers mois sont marqués par une volonté de renouveler le discours, de structurer le collectif et de tirer le meilleur parti d’un vivier de joueurs évoluant majoritairement en Europe.

C’est dans ce contexte qu’intervient sa déclaration sur le Real Madrid. Si elle peut sembler lointaine, elle s’inscrit dans une logique de rupture des plafonds de verre. À ce jour, aucun entraîneur africain n’a dirigé le club madrilène, symbole absolu du football européen. En affichant cette ambition, Chelle ne parle pas seulement de lui-même, mais de toute une génération de techniciens africains encore sous-représentés au plus haut niveau.